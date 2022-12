Une nouvelle inédite, issue de l'univers De rouages et de sang

Zerocalcare, l’auteur de bandes dessinées le plus populaire d’Italie, a sorti un nouveau livre le 4 octobre 2022. Imprimé à un tirage record (234.000 exemplaires), il est déjà un succès. Il s’agit d’un reportage qui retrace le voyage de l’auteur en 2021 au Moyen-Orient, dans l’enclave irakienne des Ezidis, un peuple qui a survécu au génocide de Daesh et dont l’autonomie est menacée. Après Kobane Calling, publié en France chez Cambourakis, un autre reportage qui mélange avec humour, émotion et passion politique, le personnel et le public.