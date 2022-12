Bastien Vivès présente ses excuses sur Instagram

Jeudi 15 décembre, dans un long post instagram, Bastien Vivès a présenté ses excuses pour ses propos les plus virulents. Au centre du VivèsGate se trouvaient notamment ses appels à la violence à l’encontre de la dessinatrice féministe Emma en 2017, via Facebook.

« Ma présence sur les réseaux sociaux était souvent puérile. Il m’arrivait de m’en servir comme d’un défouloir. Je regrette sincèrement certains de mes propos, et plus particulièrement ceux à l’encontre de la dessinatrice Emma postée sur mon mur Facebook envers laquelle je tiens à m’excuser. C’était gratuit, violent, irrespectueux et surtout indigne » écrit l’artiste dans sa publication.

Au cœur de la polémique, on retrouve également certaines œuvres de l’auteur, comme Petit Paul (Glénat), La décharge mentale (Les Requins Marteaux) ou encore les Melons de la colère (Les Requins Marteaux), qui mêlent pornographie et personnages mineurs. « Ils s’inscrivent dans un genre burlesque humoristique » insiste Vivès, « Ce ton provocateur, il m’est arrivé de le reprendre parfois, de manière maladroite, dans mes interviews » a-t-il ajouté.

Mais, en premier lieu, l’auteur « condamne la pédocriminalité, ainsi que son apologie et sa banalisation ». Et de poursuivre : « Je condamne la culture du viol et les violences faites aux femmes. Je tiens à exprimer ma solidarité sincère envers les victimes d’inceste et de tout autre abus sexuel. En aucun cas, mes livres ne doivent être lus sous le prisme de la complaisance envers ces crimes. »

Et de conclure : « Aujourd’hui je me rends compte qu’au-delà de mes œuvres, ce sont surtout mes propos qui ont choqué, j’aurai désormais la plus grande attention lorsque je m’exprimerai en public ou dans les médias. »

