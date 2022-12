Une vidéo promotionnelle à succès pour la Prix Nobel italienne Grazia Deledda

La campagne de marketing, visant à mettre en avant la figure et l'œuvre de Grazia Deledda aux niveaux national et international, a donné lieu à cinq courtes vidéos promotionnelles dans différentes langues, publiées dans des articles numériques parus dans les journaux les plus importants de ces quatre pays européens.

L'initiative a connu un grand succès : après l'Italie, ce sont les spectateurs espagnols qui ont été les plus nombreux à consulter le site (300.000), suivis des Français (250.000) et, enfin, des Allemands (150.000). Le Comité des célébrations pour Grazia Deledda a travaillé sur ce projet, avec la contribution de la Province de Nuoro et de la Région de Sardaigne.

« Les résultats de la campagne sont pertinents car, grâce au marketing numérique, la figure de Grazia Deledda a confirmé qu'elle est un pôle d'attraction culturel pour toute la Sardaigne et qu'elle suscite également un fort intérêt dans d'autres pays européens », a déclaré Costantino Tidu, l'administrateur extraordinaire de la province de Nuoro, à Ansa. D'ici la fin de l'année 2022, des événements sont prévus aux États-Unis, à Bruxelles, à Athènes, à Stockholm et au Qatar.

L'écrivaine, née à Nuoro en Sardaigne en 1871 et morte à Rome en 1936, est connue pour son œuvre Canne al vento, publiée en Italie en 1913 (Treves). La première traduction française est sortie chez Grasset en 1919 : Des roseaux sous le vent, traduit par Marc Hélys. La maison d’édition Cambourakis a commencé à publier les romans de cette auteure en format poche en 2017.

Crédits photo : Domaine public