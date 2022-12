À quoi pensez-vous lorsque vous regardez la mer ?

À la limite… est une folie qui m’a, je peux le dire, littéralement foudroyé. J’habite un vieil immeuble de deux étages dans le XXe arrondissement de Paris tout près du Père-Lachaise. Si je veux voir le ciel du rez-de-chaussée où je réside, je dois me tordre le cou pour dépasser les cinq étages des deux immeubles qui me font face.

En octobre 2020, j’étais là, à ma fenêtre, assigné comme des millions, une laisse de papier m’interdisant de m’éloigner de plus d’un kilomètre, carte d’identité pour preuve de domicile. Ce fut comme un éclair, à la fin de ce cauchemar, je me suis dit, j’irai marcher, loin et longtemps.

Au même instant, une lecture me revint… Océan mer de Baricco, où l’on découvre chapitre cinq, ce professeur, Ismaël Bartleboom, en pleine observation des vagues qui meurent en haut d’une plage marée montante, traquant la ligne exacte où l’océan est supposé finir. Deuxième éclair. Le littoral sera mon fil.

Recouvrant la raison, je consultai les cartes. Les oracles étaient clairs, je marcherai depuis Bray-Dunes, dernière commune de France avant la Belgique, jusqu’à Hendaye au sud, dernière commune de France avant l’Espagne ; je marcherai et je lirai.

Deux ans que j’y travaille avec la joie et l’enthousiasme que me procure ce rêve auquel je souhaite vous associer via ce dialogue de textes, de photos, de lectures, de rencontres, appel à commentaires et suggestions de votre part, titres et références d’auteurs que j’aurais forcément oubliés, invitation à me rejoindre sur les chemins pour marcher quelques heures, une journée, une semaine, lire un poème, une nouvelle ou l’extrait d’un roman, à voix haute face au large.

D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous le 21 janvier 2023, nous serons un samedi et ce sera ma toute première étape. Sur les plages de Bray-Dunes et de Zuydcoote, nous irons vérifier où commence le rêve et où finit la mer.

Soyez foule à venir lire avec moi Le Noircissement de la mer de Michel Butor lors d’un pique-nique littéraire suivi d’une marche de 14 kilomètres jusqu’à la B ! B de Dunkerque où nous serons accueillis pour une lecture musicale de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne avec Terry Brisack et ses guitares.

Lecture et Littoral vous souhaite la bienvenue !

Marc Roger

Calendrier de mes étapes-lectures www.lavoiedeslivres.com

Réservations et renseignements contact@lavoiedeslivres.com.

Enfin, je vous pose la question : à quoi pensez-vous lorsque vous regardez la mer ?