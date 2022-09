5000 km de voyage à pied et en livres et une tonne de déchets collectés

« À la limite est un voyage à pied, de lectures itinérantes, qui, durant un an, de ville portuaire en ville portuaire, vous propose d’évoquer le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques », raconte Marc Roger, lecteur public de l’association La Voie des livres.

Avec Lecture et Littoral, c’est un projet d’éveil au livre auprès du plus grand nombre qui se dessine, porté par un besoin de prise de conscience environnementale. Chaque arrêt, tout au long des côtes, s’accompagnera en effet « d’actions concrètes et citoyennes de collectes de déchets ». Inutile d’apporter les siens pour l’occasion, il s’en trouvera hélas suffisamment à récolter sur place.

Intervenant dans différents établissements – écoles, collèges, lycées, aussi bien que centres de formation et bibliothèques, librairies et d’autres, le lecteur prévoit une vaste marche. Il s’arrêtera également dans, les centres de vacances, les musées maritimes et aquariums, les conserveries des zones portuaires, sur les fronts de mer et dans les marinas. Autrement dit, « partout où l’histoire du littoral et du grand large s’est inscrite et continue de s’inscrire… »

Outre les lectures et spectacles organisés, le voyageur prend plusieurs engagements qui ponctueront ce trajet : ce sont 3 kg de déchets qu’il récoltera quotidiennement, au fil des 5000 km de côtés parcourus. Soit une tonne cumulée sur l’ensemble de l’année.

D’autre part, un passeport sera présenté à toute personne croisée sur la route. Ce document contient un poème de Michel Butor, Le noircissement de la mer et comporte « une page-validation du poids de déchets que certains auront collectés en marchant à mes côtés. Ainsi, chacun gardera trace de son écoute des textes lus et de son geste écologique À la limite... »

Ce sont ainsi 15 à 20 km que Marc Roger marchera chaque jour. « Libre à chacun de le rejoindre, seul ou en groupe, pour un instant, une heure ou une journée. Bienvenue à toutes associations de randonnée, d’ornithologues passionnés et autres acteurs de l’environnement et de la protection du littoral. Ensemble, vous lirez les paysages, leur faune, leur flore et leurs secrets, ainsi que les textes inspirés par les lieux traversés, À la limite... »

Aquarelle : paysage de Bray-Dunes, par Frédéric Glorieux, CC BY SA 2.0