Lecture et Littoral : une année de lectures à travers 5000 km de rencontres

Marcher, lire et faire rêver, partager, respecter, s’engager et défendre. Voici tout le projet que porte Marc Roger. Le lecteur public, parcourra 5000 kilomètres à pied de Bray-Dunes à Hendaye du 21 janvier 2023 au 16 décembre 2023. Durant un an, traverser 16 départements, 555 communes, 16 régions pour apporter la lecture et sa voix. Ou plus précisément sa Voie des livres .

Marc Roger lira dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées et centres de formation aux métiers de la mer), dans les bibliothèques et médiathèques, les librairies et maisons d’écrivains, les centres de vacances, les musées maritimes et aquariums, les conserveries des zones portuaires, sur les fronts de mer et dans les marinas, enfin partout où l’histoire du littoral et du grand large s’est inscrite et continue de s’inscrire…

Lecture et Littoral est un voyage à pied, de lectures itinérantes, qui, pour une année, de ville portuaire en ville portuaire, évoquera le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques.

Pour ce faire, il s'appuiera sur un large éventail d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui, ayant écrit romans, récits, souvenirs d’enfance, légendes de pirates et autres naufrageurs, voyages aux confins d’illustres navigateurs, correspondances et journaux, mais également, les plages du débarquement, le mur de l’Atlantique, le drame des migrants entre la France et l’Angleterre, le grand métier des Terre-Neuvas...

Mais également celui des gardiens de phare, des paludiers, le goût des huîtres et des sardines grillées, enfin et non des moindres, la poésie que le grand large inspire…

Ce projet, baptisé À la limite... est né d'un choc littéraire, philosophique et esthétique avec le chapitre 5 du roman Océan mer d'Alessandro Baricco. De cette rencontre improbable entre Ismaël Bartleboom et Ann Devéria, au milieu d'une plage.

ActuaLitté, partenaire de cette fantastique expédition, propose de retrouver ici le carnet de route du lecteur-voyageur : ses reflexions, les rendez-vous donnés et les photos qui raconteront, autrement, ses pérégrinations.