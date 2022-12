23,6 milliards € de revenus en 2021 pour l'édition européenne

23,6 milliards €, tel est le montant total des ventes de livres des éditeurs pris en compte par le bilan de l'année 2021 de la Fédération des éditeurs européens. Avec un fort rebond, à 22,2 %, des résultats économiques par rapport à l'année du commencement de la pandémie, les résultats européens sont comparables aux données économiques des éditeurs français, pour lesquels 2021 restait une année « hors norme ».

Les marchés les plus importants de l'espace économique étudié sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie. D'après l'estimation de la fédération, la valeur totale du marché du livre européen, en incluant les marges des revendeurs, mais aussi les ventes de droits de traduction ou d'adaptation, atteindrait les 36 à 38 milliards €.

Bien entendu, ces données sont encore minorées par le fait qu'elles s'appuient sur les résultats des éditeurs membres des 29 associations de la fédération, et non sur l'ensemble du paysage éditorial de chaque pays.

575.000 nouveaux titres ont été publiés par ces mêmes éditeurs en 2021, une baisse de 20.000 unités par rapport à l'année précédente « principalement due à la réduction de l'activité liée à la pandémie, et possiblement en raison d'une tentative de rationalisation de la production », explique la FEE. Dans l'ordre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France présentent le plus de nouveaux titres publiés en 2021.

Le format imprimé représente toujours une très large majorité des revenus (84,8 %), loin devant le numérique (12,6 %) et l'audio (tous formats confondus, 2,5 %). La FEE relève une baisse des ventes en librairies et boutiques spécialisées (de 44,7 % à 43,6 %) et dans les supermarchés (11,9 % à 11,5 %), mais une hausse des ventes en ligne (29,1 % contre 28,9 %) et des ventes directes (y compris les bibliothèques, 15,7 % contre 14,5 %).

En prenant en compte l'ensemble de la chaine du livre, des auteurs aux libraires, en passant par les imprimeurs et les graphistes — mais pas les bibliothécaires, a priori —, 500.000 personnes seraient employées par le secteur.

Sur une analyse à plus long terme, la FEE reste optimiste quant à la résilience du secteur du livre : la crise économique de 2008 avait eu des effets négatifs limités sur celui-ci et, si 2020 a été plus ou moins difficile selon les éditeurs et les domaines, les résultats économiques n'ont pas été catastrophiques. Toutefois, les problématiques liées au papier sur le territoire européen suscitent l'inquiétude de la fédération.

