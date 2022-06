Ventes de livres, production : tous les compteurs au vert pour l'édition en 2021

Avec un passage de 2,740 milliards € en 2020 à 3,078 milliards € en 2021, le chiffre d'affaires global de l'édition a connu une croissance de 12 % sur les 12 mois de l'année dernière, confirmant une année « hors norme », indique le Syndicat national de l'édition dans son rapport statistique annuel.

486,1 millions d'exemplaires ont été vendus au cours de l'année 2021 (contre 421,6 millions en 2020, 15 % de hausse). L'effet de comparaison avec 2020, année de confinements et fermetures de librairies, jouait de toute façon pour 2021, mais les chiffres vont au-delà du rattrapage, indique le SNE, confirmant une étude conjoncturelle du ministère de la Culture qui estimait que la crise sanitaire était « plus que compensée » pour l'édition.

Parmi les facteurs de croissance, le SNE avance le maintien de l'ouverture des librairies, mais aussi la volonté du public « de réduire le temps passé devant les écrans », ou encore la mise en place du Pass Culture.

Bien entendu, précisons que ce rapport global cache des disparités, par ses moyennes et échantillons pris en compte : l'année 2021 n'a pas forcément été synonyme d'une croissance démesurée pour tous les éditeurs français.

Les produits des cessions de droits des éditeurs (pour des exploitations en poche, en club, en traduction ou en adaptation audiovisuelle) augmentent également, passant de 133,4 millions € en 2020 à 146,7 millions € en 2021 (9,9 %) — cette fois, l'effet de comparaison avec 2020 explique grandement cette hausse.

556,5 millions € de droits d'auteur ont été versés par les maisons d'édition en 2021, contre 482,3 M€ en 2020. Ce montant représente désormais 11,2 % du chiffre d'affaires moyen des maisons d'édition de l'échantillon du SNE, en très légère hausse.

Le format poche, locomotive et refuge

Les livres vendus au format poche profitent de l'engouement renouvelé pour la lecture, avec une croissance de 14 % des ventes en valeur (421,7 millions € de CA en 2021) et de 13 % en volume (121,4 millions d'exemplaires vendus). Le format représente désormais 14,4 % du CA total de l'édition.

« Avec 211,3 millions € de chiffre d’affaires et 60,7 millions d’exemplaires vendus, la littérature est le segment le plus important sur le marché du livre au format poche : un exemplaire sur deux vendu au format poche l’est en littérature générale », indique le rapport du SNE.

Le syndicat estime que l'année 2022 verra le format gagner de nouvelles parts de marché, « au vu des craintes qui planent sur le pouvoir d’achat des lecteurs ». Par ailleurs, signalons que le manga, majoritairement vendu au format poche, a permis à la catégorie éditoriale « Bande dessinée » de se démarquer dans ce segment particulier.

Forte hausse de la production

Expliquant cette donnée par les nombreux reports de l'année 2020, le SNE révèle que la production de livres, en 2021, a fortement augmenté, passant de 97.326 titres en 2020 à 109.480 titres en 2021 (+ 12,5 %). « La production en nombre d’exemplaires a augmenté de 21,3 % passant de 456,7 millions d’exemplaires à 554 millions entre 2020 et 2021 », écart que le SNE attribue notamment aux réimpressions de plusieurs séries de manga.

« La diffusion/distribution traditionnelle est le principal canal de vente des ouvrages des éditeurs (78 %) », avance le SNE, avant « la vente par correspondance (incluant les commandes par internet) avec 10,9 % du total ». Les Librairies niveau 1 (celles au poids le plus important sur le CA des éditeurs) connaissent la hausse la plus importante des ventes, pour représenter 23 % du commerce de détail du livre. Les librairies niveau 2, associées à internet, ont toutefois le poids le plus important, à 36 % (+ 16,9 % de ventes). Les grandes surfaces spécialisées font état d'une hausse des ventes de 19,2 %, et même les grandes surfaces alimentaires, en recul depuis plusieurs années, ont enregistré plus de ventes (+ 9,3 %).

La BD et le manga, vent(es) en poupe

Sans surprise, tant les témoignages et chiffres concordent, la bande dessinée et le manga ont dominé les ventes de ces derniers mois, en croissance de 55,9 % en 2021, pour représenter 17,4 % des ventes de livres en valeur. Si la littérature reste le segment le plus important en valeur (21 %), sa dynamique est bien moindre, avec une croissance de 4,9 % seulement.

Dépassée pour la première fois par la BD et le manga, la littérature jeunesse pèse pour 14 % des ventes du secteur en valeur, avec une croissance de 16 %.

Parmi les autres dynamiques importantes de l'année écoulée, notons celles du segment « Art et beaux livres » (+ 49,5 % de ventes), mais aussi « Religion et ésotérisme » (+ 32,8 %).

Le rapport statistique intégral est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0