Russie : une nouvelle loi homophobe “menace la liberté de publier

Les premières lois homophobes russes écorchant la liberté d'expression remontent à juin 2013, avec des textes qui se prévalaient de la protection des mineurs pour criminaliser les évocations de l'homosexualité, de la bisexualité et tous les comportements ou organisations familiales qui dérogeaient à un cadre hétérosexuel présenté comme une situation « normale ».

Malgré les protestations d'une partie de la population, la loi est restée en vigueur et s'applique d'ailleurs régulièrement sur des ouvrages publiés en Russie. Quand les éditeurs du pays ne s'autocensurent pas pour éviter une condamnation et une amende allant jusqu'à 23.500 € pour des personnes morales, leurs titres risquent des interdictions.

Ainsi, en 2021, l'album jeunesse Early One Morning de Lawrence Schimel, parce qu'il évoque des familles avec des parents du même sexe, s'est retrouvé interdit aux moins de 18 ans en Russie...

Bien entendu, l'évocation des personnes transgenres est également visée par la lutte contre la « propagande gay » régulièrement mise en avant par Vladimir Poutine et son gouvernement, au prétexte de se prémunir de l'Occident « monstrueux ». En temps de guerre, il n'est pas vraiment étonnant de voir resurgir l'exacerbation de valeurs « raisonnablement conservatrices », comme les qualifiait lui-même Poutine en 2021.

Des amendes plus élevées

La nouvelle loi adoptée par le Parlement russe inflige des amendes plus élevées aux coupables de « propagande des relations sexuelles non traditionnelles », avec des montants allant de 400.000 roubles, soit plus de 6000 €, pour les personnes privées, à 5 millions de roubles, soit près de 80.000 € pour les organisations. Les ressortissants étrangers, pour leur part, risquent 15 jours de prison et l'expulsion.

Cette escalade dans la répression aboutira forcément à un phénomène de censure et d'autocensure, dénonce l'Union internationale des éditeurs dans un communiqué. « Cette nouvelle loi vise la communauté LGBTQIA+ et conduit la Russie à renforcer son arsenal de censure des œuvres artistiques. Les éditeurs russes seront exposés à des risques, même en publiant les œuvres de la littérature russe classique », s'inquiète Kristenn Einarsson, à la tête du comité Liberté de publier de l'UIE. « S'il est encore possible de revenir sur cette loi délétère, nous pressons les autorités russes de le faire. »

Alexander Khinshtein, un des députés à l'origine de cette nouvelle législation, a fait référence à la guerre en Ukraine pour justifier le durcissement de la loi contre les expressions autour de sexualités autres que l'hétérosexualité. Le patriarche Cyrille de Moscou, très proche de Vladimir Poutine, a lui aussi mêlé l'impérialisme russe à l'homophobie du régime en liant l'invasion de l'Ukraine aux manifestations pour les droits des homosexuels...

Interrogé par Le Monde, Oleg Novikov, PDG du groupe Eksmo, a admis que la moitié du catalogue des maisons d'édition pourrait tomber sous le coup de cette nouvelle législation.

Photographie : pancarte lors d'une manifestation, à Berlin, contre les lois homophobes russes, en 2013 (illustration, Marco Fieber, CC BY-NC-ND 2.0)