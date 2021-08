Russie : frappé par une loi homophobe, un album jeunesse interdit aux moins de 18 ans

The Foundation for Rainbow Families, l’organisation à l’origine de la publication en Hongrie, avait écopé en juillet dernier d'une amende de 250.000 forints — soit environ 700 € —, car il n’était pas indiqué clairement que le livre renfermait « un contenu qui s'écarte de la norme ». Un mois plus tard, le même livre pour la jeunesse a été publié en Russie — mais avec une indication « 18+ », pour s’assurer une publication.

En 2013, la Russie adoptait une loi interdisant la « propagande homosexuelle », qui a ainsi rendu illégale l'assimilation des relations hétérosexuelles et homosexuelles, mais aussi la distribution de matériel sur les droits des homosexuels. Par extension, cette législation homophobe interdit de donner aux enfants toute information sur l'homosexualité.

L'organisation à but non lucratif Sphere se bat depuis de nombreuses années contre les lois anti-LGBTQ en Russie. Elle a notamment lancé une campagne pour l'abrogation de cette loi, avec déjà près de 60.000 signatures. Grâce à la traduction de l’album de Lawrence Schimel, l'organisation souhaite démontrer l’absurdité de la loi. En effet, l'auteur américain était heureux de faire don des droits de la traduction russe à l'organisation. Lui et l'illustratrice Elīna Brasliņa ont montré s’opposer à la persécution de la communauté LGBTQ en Russie.

« La haine devrait être réduite à néant dans le monde pluriel, diversifié et global dans lequel nous vivons », a déclaré Schimel. « C'est pourquoi cette campagne pour abroger cette loi nocive en Russie est si importante. Pas seulement pour les enfants qui pourraient être dans des familles homosexuelles ou découvrir leur propre identité LGBT, mais pour tous les enfants, afin de voir ces familles diverses qui existent dans le monde — même en Russie — et d'empêcher une génération de grandir endoctrinée par cette homophobie politique. »

Un petit pas vers le changement

Traduit par Dmitriy Kuzmin, l’album de Lawrence Schimel combine deux titres de l'auteur et de l'illustratrice Elīna Brasliņa : le premier, Early One Morning, raconte la routine matinale d’un garçon avec ses deux mamans, tandis que le second, Bedtime, Not Playtime !, déroule la vie d’une petite fille qui ne veut pas dormir et qui a, on l’aura deviné, deux papas.

« [Ceci] est un livre qui ne concerne pas seulement les familles LGBTQ+, mais qui est pour elles. En ce sens, ce livre est à lui seul le tout premier du genre en Russie », a déclaré Sphere.

Et d’ajouter : « En d'autres termes, en raison de la législation existante, il n'y avait pas d'autre choix que de publier un livre pour enfants réservé aux adultes uniquement… C'est le ridicule de la loi sur la propagande, qui ne fait que renforcer la discrimination contre les LGBT+ et limite l'accès à l'information. »

Jusqu'à présent, l'organisation a imprimé 500 exemplaires du livre de Schimel, et les a donnés à d'autres organisations LGBTQ régionales et autres militants, avec l’espoir d’en éditer davantage dans les prochains mois. Or, la Fondation Sphere tient à préciser ne pas songer un seul instant « à la distribution commerciale. Pour nous, c'est une façon de donner une représentation aux familles LGBTQ+ et, d'une certaine manière, d'ajouter une toute nouvelle dimension et un nouvel élan dans la lutte contre la législation discriminatoire ».

via The Guardian et Börsenblatt

Crédits photo : Bedtime, Not Playtime ! de Lawrence Schimel, illustré par Elina Brasliņa