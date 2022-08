Russie : un livre sert à justifier la dissolution d'une ONG LGBT+  

En détail, l’arrêt du jugement indique : « Lors de la perquisition, 500 exemplaires ont été trouvés d’un livre réalisé dans un style enfantin, Mothers, Fathers and Kids from Dusk till Dawn, qui raconte, de manière divertissante, l’histoire de deux couples de même sexe avec enfants. »

Et d’ajouter : « Le récit de cette œuvre vise à populariser les principes familiaux non traditionnels. Bien que le livre ait une limite d’âge de « 18+ », le contenu de l’ouvrage cible évidemment les mineurs et promeut une attitude positive envers les relations homosexuelles en famille, parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui contredit les valeurs traditionnelles de notre société, protégées au niveau législatif. »

Bedtime, Not Playtime ! (C'est plus l'heure de jouer) dans plusieurs traductions.

Défier les “valeurs traditionnelles”

Cet ouvrage, présente deux histoires séparées, Early one Morning (Dès potron-minet) et Bedtime, Not Playtime ! (C'est plus l'heure de jouer). Il a été édité en Russie le 16 août 2021 par l'ONG mise en cause. Afin de satisfaire à la législation russe sur le sujet, l’œuvre était effectivement assortie d’une étiquette, +18 ans. Le texte a déjà été publié dans plus de 24 pays, dont en français (trad. Anne Cohen-Beucher).

La justice a également mis en cause les commentaires de l’éditeur en soutien à la campagne de Sphere contre la loi interdisant la propagande homosexuelle.

La présidente du comité de la liberté de publication de l’IPA, Kristenn Einarsson, a déclaré : « Nous devons lutter contre ce type de censure. C’est l’une des tâches d’un éditeur de défier les “valeurs traditionnelles” d’une société lorsque ces valeurs servent à opprimer des innocents. »

Le 25 juillet, Sphere a confirmé avoir fait appel du jugement. Selon l’avocat de l’ONG, Vyacheslav Samonov, « Il n’y avait pas de motifs juridiques suffisants pour mettre fin aux activités de l’organisation. Par conséquent, nous continuerons à contester cette décision illégale ». Une nouvelle audience a été fixée au 7 septembre.

Mi-juillet, la Douma (l’assemblée législative) a soumis une législation interdisant toute « propagande LGBT » dans les médias. Elle concerne toutes les représentations de « relations sexuelles non traditionnelles », et complète un texte de juin 2013 qui interdisait ce type de contenu uniquement auprès des mineurs.

À LIRE:Cibles des homophobes hongrois, des contes inclusifs publiés en France

Elle stipule que toute information visant à « nier les valeurs familiales » et « la propagande de relations sexuelles non traditionnelles » sera illégale. Traitée comme de la propagande de guerre, cette loi promet d’être particulièrement liberticide pour l'industrie du livre.

La première loi de 2013 faisait risquer aux contrevenants une amende allant jusqu’à 800.000 roubles. Elle avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en juin 2017. En outre, la Douma a doté le pays, il y a de ça quelques mois, d’une loi sur les « fausses informations » prévoyant 10 à 15 ans d’emprisonnement pour la diffusion d’articles erronés.

Crédits visuel : Cajsa Lilliehook (CC BY-SA 2.0)