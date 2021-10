Russie : un livre sur les règles censuré pour un passage évoquant les personnes transgenres

La maison Belaya Vorona a reçu une consigne claire : supprimer une section du livre Welcome To Your Period — présenté par l’éditeur originel comme « un guide illustré franc, drôle et adapté à l’âge auquel on a ses règles ». Problème : l’un des passages de l’ouvrage, indique le Moscow Times, contrevient aux lois en vigueur en Russie.

En effet, si ce guide pose les problématiques de manière simple, pour aider les préadolescentes à entrer « dans la société secrète des menstruations », il contient également quelques informations pour les enfants transgenres. Et là, la Sainte Mère Russie grogne : depuis 2013, une législation a rendu illégaux toute discussion publique et/ou tout message positif sur les sujets LGBTQ.

Et plus encore : interdiction de parler de ces sujets dans des supports destinés aux mineurs – le législateur évoquait alors « la propagande gay ».

Pour Human Rights Watch, cette loi se présente comme « un exemple classique d’homophobie politique » attendu qu’elle cible « les minorités sexuelles et de genre à des fins politiques ». Cas de conscience rapidement résolu pour l’éditrice : elle a préféré se conformer à la loi, et propose donc un texte avec deux pages blanches. Toute allusion aux personnes transgenres est ainsi éradiquée.

Tatiana Kormer a assuré aux médias locaux qu’elle préférait se mettre en conformité pour garantir la sécurité de sa structure. Ainsi, faire paraître l’ouvrage caviardé « était plus important que de conserver les informations supprimées », indique-t-elle. Un avertissement dans le livre pointe que « la maison d’édition est obligée de couper le texte afin d’éviter les accusations de violation de la loi russe ».

Cette situation ne fait qu’étayer les multiples dénonciations de HRW : la législation avait déjà « exacerbé l’hostilité dont souffrent depuis longtemps les personnes LGBT en Russie. Cela a également contraint l’accès à des services d’éducation et de soutiens inclusifs pour les LGBT, avec des conséquences néfastes pour les enfants ».

Poutine, cet hé(té)ros

« Comme nous l’ont précisé les avocats, il y a l’application de la loi en pratique et il y a la loi. Ils nous ont indiqué que si nous devions publier le livre intégralement, ils nous défendraient pro bono. Nous y avons réfléchi et avons préféré jouer la sécurité », précise l’éditrice.

Problème : voilà une semaine que Vladimir Poutine a prononcé un discours opposant les valeurs « raisonnablement conservatrices » de la Russie, face à cet Occident « monstrueux », qui enracine la perspective du transgenre chez les enfants.

« Les gens qui osent dire que les hommes et les femmes existent toujours en tant que faits biologiques sont presque ostracisés », assurait le président de la Russie. « Sans parler du point tout bonnement abominable que les enfants d’aujourd’hui apprennent dès leur plus jeune âge qu’un garçon peut aisément devenir une fille, et vice-versa. »

Dans la continuité de la législation de 2013, les parlementaires russes avaient proposé un projet de loi interdisant aux personnes transgenres de changer totalement de sexe. Cette loi présentée en 2020 avait suscité un tollé et fut finalement retirée. Mais son auteur est à l’origine de la loi de 2013…

Mi-août, un ouvrage jeunesse de l’auteur américain Lawrence Schimel avait plus efficacement été interdit aux moins de 18 ans, parce qu’il évoquait une famille aux parents du même sexe.