Edition : la concentration a raflé les prix de la rentrée littéraire 2022

Plus encore lors d'une année moribonde en termes de ventes, y compris dans les librairies, les prix littéraires sont autant de Messie pour la profession. Ces rendez-vous, que l'on peut estimer surannés ou quelque peu convenus, ont toujours le mérite de faire vendre des ouvrages dans la catégorie littérature, mais aussi de mettre en avant des auteurs méconnus. Certains, plus que d'autres.

Choisir, c'est renoncer

Une tendance nette de ces dernières années s'applique encore en 2022 : les jurys des prix littéraires sont plutôt éclectiques dans leur choix, en matière de titre. Aucune parution de l'automne ne se distingue particulièrement.

Parmi les œuvres les plus récompensées par les prix de la période, citons On était des loups, de Sandrine Collette (JC Lattès), salué par le Prix Renaudot des Lycéens et le Prix Jean Giono, Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon (Stock), qui a obtenu le Prix Décembre et le Prix Les Inrockuptibles, La Treizième Heure, d'Emmanuelle Bayamack Tam (P.O.L), Prix Médicis et Prix Landerneau des Lecteurs, L'Homme qui Danse, de Victor Jestin (Flammarion), Prix Blu-Jean-Marc Roberts et Prix Maison Rouge Biarritz, et enfin Les Enfants endormis d'Anthony Passeron (Globe), Prix Wepler et Prix Première Plume.

Sur la trentaine de prix de la rentrée littéraire pris en compte, 11 autrices ont été saluées et 10 auteurs. Cet équilibre s'observe depuis plusieurs années déjà, notamment en 2018, quand trois primo-romancières avaient dominé le palmarès des récompenses.

Si l'on se tourne vers les maisons d'édition, la maison Grasset (Renaudot, Femina, du premier roman, Transfuge, Les Inrocks) dépasse d'une courte tête Flammarion (Castel, Goncourt, Blu-Jean-Marc Roberts et Maison Rouge Biarritz). Dépassé, Gallimard reste néanmoins un incontournable de la rentrée (du Roman News, de Flore, Grand du Roman de l'Académie française), ex-aequo, cette fois, avec les éditions Stock (Décembre, Les Inrocks, Goncourt des lycéens).

Concentration des palmarès

Finalement, les moins bien servis de cette année 2022 sont incontestablement les éditeurs indépendants : sur la trentaine de récompenses prise en compte, seules deux, le Prix Fnac et le Prix Le Monde, ont distingué des titres d'éditeurs non rattachés à des groupes, à savoir Le Tripode et Sabine Wespieser.

À l'heure où le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi, cherche à échanger Editis pour Hachette Livre, le bilan interroge plus que jamais, en cette fin d'année 2022. La filiale du groupe Lagardère, à elle seule, engrange 10 décorations de la rentrée, égalisant le score avec Madrigall, un autre poids lourd de la concentration éditoriale. Entre les deux, les concurrents Média Participations et Editis ne tirent qu'un trophée chacun, quand Albin Michel repart bredouille.

Enfin, une observation des ventes en librairie pourrait redéfinir le palmarès établi ci-dessus. Par exemple, un titre jamais salué par les jurys peut devenir la meilleure vente de la rentrée, à l'instar du Cher connard de Virginie Despentes, paru chez Grasset et vendu à 195.000 exemplaires depuis sa parution en août dernier - précédé par une campagne médiatique massive. La livraison annuelle d'Amélie Nothomb chez Albin Michel y figure aussi, avec 118.000 ventes, ou encore Blanc de Sylvain Tesson (Gallimard), qui atteint les 80.000 exemplaires.

En matière de prix, le Goncourt fait toujours des merveilles, permettant à Vivre vite, de Brigitte Giraud, de dépasser les 77.000 exemplaires au moment de la publication de cet article.

Les données relatives aux ventes des ouvrages seront singulièrement bouleversées par les fêtes de fin d'année, toujours propices aux achats de livres, pour soi comme pour les autres. Mais il y a fort à parier qu'une partie de ces achats d'ouvrages se feront sur deux principales recommandations : celle des plus célèbres prix de la rentrée (Goncourt, Goncourt des lycéens, Renaudot, Femina) d'une part, et celle des tables « meilleures ventes » des grandes surfaces spécialisées et grandes librairies.

Autant dire que les éditeurs indépendants, après une année 2022 plus complexe encore que 2020 et 2021, ne seront sans doute pas les premiers à en profiter.

Toutes les données de cet article proviennent d'Edistat.

Dossier : Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0