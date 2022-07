Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Légérement chahutés par la crise sanitaire, les prix littéraires de la rentrée ont repris du poil de la bête et restent des rendez-vous incontournables de l'année éditoriale. Prix Goncourt en majesté, bien sûr, mais aussi le Prix Décembre, le Prix Renaudot, le Prix Interallié et tant d'autres...

Parfois moqués pour leur nombre, les prix de la rentrée littéraire n'en sont pas moins scrutés avec attention par les professionnels. Pour peu qu'une récompense médiatique s'accorde avec le bon texte, les ventes peuvent en effet rapidement devenir mémorables.

Cas d'école en la matière, L'anomalie, d'Hervé Le Tellier, s'est écoulé à plus d'1,2 million d'exemplaires depuis sa parution en août 2020, et l'obtention du Prix Goncourt quelques semaines plus tard a clairement donné le coup d'envoi du bouche-à-oreille qui a fait la réputation et le succès de l'ouvrage.

Cette page réunit tous les résultats des prix de la rentrée littéraire, et vous permettra donc de retrouver les choix des jurys pour cette année 2022. En effet, les prix littéraires constituent aussi souvent des conseils de cadeaux de fin d'année...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0