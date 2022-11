Pour le centenaire de sa mort, une série consacrée à Franz Kafka

Kafka à l'écran : la radiotélévision allemande se met en quatre pour la production d'une mini-série, en six épisodes, autour de la vie et de l'œuvre de l'auteur de La Métamorphose. Le récit évoquera ses origines familiales, sa relation conflictuelle avec son père ou encore ses histoires d'amour avec Felice Bauer, Milena Jesenská et Doro Diamant. Sa complicité avec son ami Max Brod, qui a conservé les œuvres de Kafka contre la volonté de ce dernier, sera aussi au programme.

L'acteur suisse Joel Basman a été désigné pour incarner l'auteur austro-hongrois, tandis que Daniel Brühl lui donnera la réplique en tant que Max Brod. La distribution est complétée par Nicholas Ofczarek, qui sera le père de Kafka, et Liv Lisa Fries, qui prêtera ses traits à Milena Jesenská.

Le scénario, inspiré de la biographie de Kafka en trois volumes par Reiner Stach (non traduite en français), est signé par l'écrivain Daniel Kehlmann (Le Roman de Tyll Ulespiègle, traduit par Juliette Aubert-Affholder, Actes Sud).

L'auteur et réalisateur autrichien David Schalko sera derrière la caméra pour la réalisation des six épisodes de la série. Le tournage doit démarrer au printemps prochain, pour une diffusion prévue un an après, au printemps 2024 en Allemagne.

« Nous avons posé une option sur la biographie de Kafka par Reiner Stach il y a 8 ans », souligne David Schalko, « et j'ai travaillé sur ce projet, sous différentes formes, depuis ». Daniel Kehlmann, pour sa part, relève la vision assez sombre du monde de Kafka, semblable « à celui dans lequel nous vivons tous aujourd'hui ».

En 1991, le réalisateur américain Steven Soderbergh avait réalisé Kafka, un film à la fois biographique et fictionnel dans lequel Jeremy Irons incarnait l'auteur.

via Boersenblatt

Photographie : statue de Franz Kafka à Prague (illustration, Toni Almodóvar Escuder, CC BY-NC-ND 2.0)