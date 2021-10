150 oeuvres révèlent un Franz Kafka dessinateur

L'auteur de l'absurdité sociale et existentielle, Franz Kafka, continue de faire l'actualité. Après que des manuscrits, lettres et dessins de Kafka aient été récupérés par la bibliothèque nationale d'Israël pour être numérisés, les dessins de l'auteur feront cette fois-ci l'objet d'une édition pilotée par Andreas Kilcher, spécialiste de l’auteur. Ce sont les éditions Les Cahiers Dessinés qui feront paraître les dessins en France le 4 novembre. Des textes d'Andreas Kilcher, de la philosophe du genre Judith Butler, et de l’artiste plasticien Pavel Schmidt complèteront les dessins du grand auteur tchèque.

Les éditions allemandes CH Beck précéderont l'édition française de 2 jours, avant une parution aux États-Unis aux éditions Yale University Press. Au Royaume-Uni, il faudra attendre le printemps prochain.

Dessin d'un jockey brandissant un fouet sur un cheval sautant par-dessus un obstacle. (Photographie : Ardon Bar-Hama)

Les dessins sauvés du feu

Dans deux notes distinctes, en 1921 et 1922, Franz Kafka avait demandé à son ami Max Brod de brûler, après sa mort, une grande partie de ses documents personnels, dont des manuscrits inachevés. Quelques mois plus tard, en 1924, Kafka meurt, mais Brod ne peut se résoudre à réduire en fumée les papiers. C'est lui qui permettra la publication des œuvres inachevées, notamment Le Procès, L'Amérique et Le Château. Une sélection de 40 dessins a également été rendue publique, mettant l'accent sur l'aspect le plus sombre de son écriture.

Fuyant ensuite la Tchécoslovaquie après l'invasion nazie en 1939, Brod emporte avec lui les écrits et les dessins de Kafka en Palestine. Des documents ensuite récupérés par Esther Hoffe, sa secrétaire, avant de finir propriétés de la Bibliothèque nationale d'Israël après une longue procédure judiciaire qui s'acheva en 2016.

Les droits de propriété de la centaine de croquis passés à la bibliothèque publique, l'établissement patrimonial décide de numériser les archives de Kafka, ce qui fut fait fin mai 2021. Des archives qui dormaient dans un coffre-fort en Suisse, revenues en Israël en mai 2019.

Dessin d'une figure masculine, intitulé "The Dancer" par l'exécuteur testamentaire de Kafka Max Brod. (Photographie : Ardon Bar-Hama)

Kafka burlesque

Des clowns aux longs membres se mouvant avec gaucherie, des hommes à chapeaux melon, ou encore des accidents burlesques : les croquis et les gribouillis inédits révèlent un Franz Kafka à l'imagination débridée ; pas si éloigné des Marx Brothers. « Nous avons découvert que Kafka s'intéressait intensément à l'art visuel. (...) C'était certainement plus que quelque chose de marginal pour lui », explique Andreas Kilcher. Des dessins toujours dynamiques, non spatialisés, et proches du rêve.

« Il est difficile d'imaginer le saint-homme (Kafka) qui a créé ces dessins pleins de légèreté, comme un être malheureux », écrit pour sa part le romancier allemand Daniel Kehlmann, dans un article paru dans le journal allemand Die Zeit. C'est peut-être oublier un peu vite la tristesse du clown...

Cependant, il faut également rappeler que Kafka s'opposa radicalement à illustrer sa nouvelle la plus célèbre : la Métamorphose (trad. Claude David). « L'insecte ne doit pas être dessiné », stipulait-il dans une lettre de 1915 concernant la couverture de Métamorphose. Pour expliquer ce qui semble être un paradoxe, Kilcher émet cette hypothèse : « Il respectait le dessin et l'écriture comme deux formes d'art autonomes. »

Dessin d'un cheval et d'un cavalier. (photographie : Ardon Bar-Hama)

Via The Guardian

Crédits : Twitter (National Library of Israel)