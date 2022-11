Lectures Plurielles organise une soirée de lecture à voix haute “dans le noir

Installés confortablement sur votre siège, dans le noir, vous pourrez partager avec d’autres un moment unique de mise en écoute de tout votre corps : oreilles, peau, nez, mains, pieds, cœur… mais aussi de votre esprit. Vous voyagerez dans la sensation des mots. Votre téléphone en mode avion, un masque sur les yeux, Lectures Plurielles vous invite à vous laisser prendre par les 3 univers littéraires des romans lus à haute voix.

À l’issue de cette écoute, chacun sera invité à partager son expérience. Vous pourrez échanger avec les donneurs de voix, bénévoles, qui enregistrent les premiers romans tout au long de la saison de lecture, pour les personnes empêchées de lire. L'entrée est libre et le rendez-vous donné au 77, place de la Métropole, à Chambéry.

Lectures Plurielles est une association, un réseau international de lecteurs, une saison littéraire et un festival unique en France, dédié à la relève littéraire francophone et européenne, le Festival du premier roman de Chambéry.

Lectures Plurielles coordonne un réseau de plus de 3 000 lectrices et lecteurs, réunis autour de la découverte et la sélection de premiers romans d'auteurs francophones et européens.

De l'école primaire à l'université, en solo ou réunis dans les bibliothèques, les cafés, les entreprises, les centres médico-sociaux, les instituts culturels, les EPHAD, les centres pénitentiaires.

En France, Belgique, Italie, Allemagne, Roumanie, Québec, Burkina Faso, Népal, Laos : à l'issue des lectures et des échanges, l'ensemble des lecteurs choisissent leurs favoris qui sont invités à participer au Festival du premier roman de Chambéry, chaque année au mois de mai.

La 36e édition se déroulera du 11 au 14 mai 2023.