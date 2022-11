Mort de Philippe Corentin, figure incontournable de l'école des loisirs

À L'école des loisirs, Philippe Corentin avait écrit à lui seul une partie de l'histoire de la maison, avec des ouvrages cultes comme L'Afrique de Zigomar (1990), Patatras ! (1994) ou encore L'Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau (1995). Au total, il aura publié 21 livres au sein de la maison d'édition spécialisée.

« Ces 21 livres forment une pléiade d'histoires drôles qui — fait très rare — font rire enfants et adultes. Chacun de ses livres nous emmène dans un dédale de mauvaise foi qui pour Philippe fut toujours le fond commun de l'humanité », écrit Arthur Hubschmid, éditeur de Philippe Corentin et cofondateur de L'école des loisirs, dans un communiqué.

« Avec candeur et tendresse, ces héros s'obstinent dans des aventures grandiosement échafaudées, finissant toujours avec un éclat de rire. Il était maître dans l'art de combiner les images et les mots. Il n'illustrait pas, il contait avec mots et images. C'est ensemble, en se complétant, qu'ils font sens, et qu'ils nous font rire. Ses héros, les Zigomar, Pipioli, Mademoiselle Sauve-qui-peut ou tout-à-l'envers, ont la truculence et la mauvaise foi chevillées au corps », poursuit-il.

Chez d'autres éditeurs, Philippe Corentin avait collaboré avec Marie-Raymond Farré (Ah ! si j'étais un monstre, Hachette, 1979), Jean-François Ménard (Al Capone : le crime organisé, Hachette, 1983), et même Gérard de Villiers, à l'occasion d'un Guide SAS, en 1988. Pour Totor et Lili chez les moucheurs de nez, en 1982 chez Rivages, il avait travaillé avec son frère jumeau, Alain Le Saux. Ce dernier, directeur artistique et lui aussi auteur jeunesse, est décédé en 2015.

La dernière publication de Philippe Corentin remonte à 2009, avec N'oublie pas de te laver les dents ! (L'école des loisirs).

Arthur Hubschmid se souvient encore de l'écrivain : « “Quel talent, hein !” s'exclamait-il quand il venait nous présenter ses projets. C'était de l'autodérision, évidemment. Maintenant, nous approuvons tous. Philippe nous a fait rire les premiers, puis il a fait rire ses lecteurs, enfants et parents. En France d'abord, puis dans le monde entier. Et oui, c'est triste, il n'y aura plus de nouveau livre de Philippe Corentin. Mais ses livres, eux, restent et continueront à nous faire rire. »

Signalons que le Musée de l'illustration jeunesse de Moulins proposera en 2023 une exposition consacrée à Philippe Corentin.