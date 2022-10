Pierre Soulages face à Pivot : “Rester ? Oui... Pour quoi faire ?

« Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l’espoir », note Emmanuel Macron.

« Avec lui le noir est devenu bien plus qu’une couleur : un univers profond, un paysage sans limites. Pinceau en main jusqu’au dernier jour ; merci pour la lumière, merci pour l’infini », note pour sa part Rima Abdul Malek, ministre de la Culture.

Auteur de plusieurs ouvrages exposant son travail, autant qu’ils le racontaient lui, Pierre Soulages est l’homme qui fit se rencontrer le noir et la lumière — sorte de chevalier Jedi de la toile. Chercheur de contrastes — rendre le blanc du papier plus blanc encore, du fait du noir de l’encre, annonçait-il — il débuta sa carrière en juin 1938. Il n’a que 19 ans, tout juste le bac en poche et intègre l’atelier privé du peintre et lithographe René Jaudon.

De là, une aventure se déroule. « La peinture est une humanisation du monde », expliquera-t-il. Décidé à ne pas puiser dans la représentation pour travailler.

Une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes (lignes, surfaces colorées...) sur lequel viennent se faire ou se défaire les sens qu'on lui prête. Le contenu de cet ensemble n'est pas un équivalent d'émotion, de sensation, il vit de lui-même. Ces relations entre les formes sont un transfert de relations de l'univers à une autre signification. Dans ce qu'elle a d'essentiel la peinture est une humanisation du monde. Pierre Soulages

Dans une archive de 1996, Bernard Pivot aborde le thème de la postérité avec lui et propose de répondre à son questionnaire, en compagnie de Jacques Le Goff.

Ils venaient tous deux de faire paraître un texte d’entretiens, De la pertinence de mettre une œuvre contemporaine dans un lieu chargé d’histoire. Comment une création artistique contemporaine peut-elle s’insérer dans un monument millénaire en lui étant fidèle, tout en lui apportant du nouveau ? Telle est la question qui, le 25 septembre 1995 à Conques, a réuni le médiéviste Jacques Le Goff et le peintre Pierre Soulages à propos des vitraux que ce dernier venait de créer pour l’abbatiale Sainte-Foy.

Pierre Soulages évoque l’abbatiale comme le lieu de l’une de ses premières émotions artistiques, tout en exprimant en quoi sa démarche se fonde sur une analyse objective de l’architecture. Sa démarche à Conques interroge l’émotion pour en restituer la portée universelle. Les vitraux sont comme la démonstration ontologique du lieu dans sa fonction d’appel, et sa restauration.

C’est ce que Jacques Le Goff révèle lorsqu’il dit que l’artiste doit intervenir dans la matière et dans la vie même du monument pour préciser un peu plus tard combien il est essentiel que cette intervention soit consonante avec le sens originel et historique de ce dernier.

Au fil de cet entretien captivant entre les deux figures, la question, qui pour l’historien se place au cœur même de sa pratique de l’histoire, l’histoire dans la longue durée, devient l’histoire est-elle porteuse d’une exigence à l’égard de l’artiste contemporain ? l’artiste contemporain est-il porteur d’une exigence à l’égard de l’histoire ?.