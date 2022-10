La BnF recherche un nouveau directeur des services et des réseaux

Le départ d'Arnaud Beaufort, directeur général adjoint et directeur des services et des réseaux, ce 24 octobre, laisse un poste vacant.

Placé sous l'autorité de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, le directeur des services et des réseaux dirige et anime la direction correspondante, qui compte environ 630 agents : titulaires des corps de bibliothèques, des métiers d'art, des corps d'études et de recherche, contractuels photographes, ingénieurs et exploitants informaticiens.

La direction des services et des réseaux participe à quelques-unes des principales missions de l'établissement patrimonial : le dépôt légal physique et numérique, la bibliographie nationale et la diffusion des données, l'élaboration des catalogues, la conservation physique et numérique, la numérisation des collections, le pilotage de la bibliothèque numérique Gallica et la commercialisation des prestations numériques.

En outre, elle met en œuvre la politique de coopération avec les bibliothèques et autres institutions documentaires et assure divers services transverses à la Bibliothèque nationale de France dont la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes d'information.

Le titulaire de l'emploi anime et conduit une équipe de direction, qui compte deux adjoints (un adjoint scientifique et technique et un adjoint en charge de la coordination administrative et financière), et six directeurs de département (département du dépôt légal, département des métadonnées, département de la coopération, département des systèmes d'information, département de la conservation, département images et prestations numériques).

L'avis de vacance est accessible à cette adresse.

Photographie : le site Tolbiac de la BnF (illustration, Franek N, CC BY-NC-ND 2.0)