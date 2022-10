Espagne : Planeta limitera la hausse de prix des livres à 5 %

En marge de la conférence de presse qui précédent le prix remis chaque année, Creuheras a apporté quelques précisions sur les actuelles difficultés qui sévissent, ici comme ailleurs. La guerre en Ukraine entraîne encore des vagues difficiles à mesurer, mais d’autres répercussions découlant de la crise Covid deviennent incontournables : prix de matières premières… et inflation.

« Nous maintiendrons une hausse inférieure à 5 % des prix, et tiendrons ce chiffre en 2023 », a assuré le PDG. Une position pas des plus évidentes, mais qui se rapproche des mesures avancées en France : ainsi, les éditeurs de livres de poche dans l’Hexagone estiment que la hausse sera inéluctable, mais contenue autour de 3,5 % du prix public.

Le responsable des librairies du groupe, Jesus Badenes, n’a pas dit autre chose : prudence et vigilance, car « jusqu’à présent, les livres ont moins augmenté que l’inflation ». Des tarifs restés en deçà des données économiques, donc, mais qui se répercuteront tôt ou tard. « Bien que le secteur du livre ait tendance à ressentir les crises un peu plus tard — comme ce fut le cas en 2014 —, l’un des baromètres de la santé du secteur, c’est que plus de nouvelles librairies ouvrent. »

Un indicateur, certes, mais dont beaucoup, en France, s’interrogent sur la pérennité des établissements — alors que le pays a également connu un bel enthousiasme en matière de créations d’entreprises.

L’industrie espagnole va bien, donc, pas trop mal, et les lecteurs le démontrent : sept sur dix achètent leurs ouvrages dans les librairies. « Les gens lisent plus, la lecture a augmenté de 2 % en moyenne [dans les activités] et 76 % des Espagnols lisent régulièrement. » Comprendre un livre par mois, et cette tendance se constate plus encore chez les jeunes lecteurs.

Pour autant, le soutien de chacun, des administrations aux élus, est nécessaire. Les acteurs du livre ont besoin d’une plus grande attention et de projets qui favorisent et encouragent la lecture, tout en soutenant les librairies.

Pour Badenes, la croissance reste forte en Espagne, avec 16 % revendiqués par Planeta. Des mesures comme le bonus culturel, dérivé du Pass Culture en France et du Bonus Cultura en Italie, sont attendues. Prolonger un tel effort est fondamental, pour que le livre « occupe l’espace central qu’il mérite ».

Et parce qu’on n’est pas bégueule, on se félicite même « de ce que le piratage n’augmente pas, même s’il ne recule pas autant qu’en France et en Allemagne », rapporte l'agence EFE.

