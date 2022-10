Encre, colle, énergie : pour résoudre la crise du papier, toucher du bois ? 

La journée professionnelle du salon Lire en Poche s’ouvrait sur ces problématiques : les tensions pour les éditeurs, et spécifiquement autour du petit format. Si Folio affiche 3 % de croissance en regard de 2019, le début d’année 2022 fut mou — compensation compréhensible des ventes en flèche de 2020 et 2021. Si l’on hésite moins à acheter un poche qu’un grand format, pour des raisons de prix, la hausse des tarifs est dans les tuyaux. Que ce soit Points, Univers Poche ou Folio, on table sur une augmentation de 3,5 % du prix public.

« La part du papier est de 40 % dans le coût de fabrication d’un ouvrage, mais on atteint presque 60 % », indiquait Isabelle Polouchine (directrice générale déléguée de Média Livres Services). Car tout a vrillé : encre, colle, et bien entendu papier — surtout depuis que les papetiers ont opté pour la production de carton d’emballage. Plus rentable, plus demandée, cette marchandise l’emporte sur le papier graphique, qui sert notamment aux ouvrages.

Et les réimpressions de livres sont à l’aune des difficultés : de 4000 à 6000 exemplaires sortant des imprimeries, on bascule désormais sur de courts tirages de 500 exemplaires, poursuivait Isabelle Polouchine. En parallèle, soulignait Carine Fannius (directrice générale du pôle poche Univers poche), « nous réduisons le nombre de références de papier, ainsi que les formats des livres ».

Si une certaine solidarité s’instaure, pour permettre à chacun d’imprimer, « les délais se sont allongés dans la production des titres, alors que tout a augmenté de façon considérable », concluait Anne Assous (directrice de Folio). Ambiance, ambiance...

Les ministères questionnés

Des défis qui préoccupent en réalité tout le secteur du livre : on parle poliment de tensions, mais dans les couloirs, revient l’expression « fameux merdier ». On la retrouverait presque dans la bouche des sénateurs, considérant la question qu’adresse Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône, RDSE) aux ministères de l’Économie et de la Culture, soulignant « la spectaculaire hausse du prix du papier dit graphique, celui qui est utilisé pour les livres, les journaux et la papeterie scolaire ».

Selon ses chiffres, la consommation de papier graphique chute en France depuis une quinzaine d’années, avec - 55 % entre 2007 et 2020. Et, comme le constatent les professionnels, « les capacités de production se sont en partie réorientées vers des débouchés plus rentables, comme le carton (qui sert à envoyer les articles vendus en ligne) et les produits liés à la fin du “tout plastique” (gobelets, couverts, emballages) ».

Le papier voit ses coûts exploser : « Le prix de la tonne de pâte à papier a ainsi presque doublé depuis début 2021, passant de 500 euros à 900 euros », constate le sénateur. Et personne n’y échappe pour les produits issus de la cellulose : livres et journaux, mais également fournitures scolaires, articles d’hygiène (papier toilette, mouchoirs, essuie-tout) ou emballages.

« Parallèlement, on assiste à une hausse du prix de l’énergie (qui représente 15 à 25 % des coûts), mais aussi de l’encre, des colles, du fret maritime et du transport routier », insiste-t-il. Alors quoi : qu’est-ce que Bruno Le Maire et Rima Abdul-Malak proposent aux acteurs de ces secteurs, « afin de limiter les répercussions sur les prix, déjà sensibles en cette rentrée scolaire » ?

L'Europe interpellée

Depuis juillet, le Parlement européen planche de son côté : la Fédération européenne des éditeurs avait en effet obtenu qu’une question soit directement adressée par trois députés espagnols. Et d’évoquer des prix de papiers graphiques 80 % plus chers — quand certains ont même doublé. Et les délais de livraison étaient alors passés de un à quatre, voire six mois.

« Cela résulte d’un goulot d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement, de la hausse des coûts de l’énergie et du transport, ainsi que de la reconversion des centres de production de papier vers le carton pour emballage », pointaient, pédagogiquement, les députés.

Alors, de son côté, comment la Commission européenne allait-elle intervenir, pour « prévenir des dommages causés aux lecteurs et à l’une des plus importantes industries créatives d’Europe » ?

La réponse est venue de Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur : averties de la situation, des premières rencontres furent organisées en juillet dernier avec les acteurs des filières forestières — jusqu’aux représentants de l’imprimerie. D’autres échanges avec les États membres et les parties prenantes sont prévus durant l’automne. On est donc prié, pour trouver du papier, d’attendre que les feuilles tombent.

Le Commissaire rappelait également différentes mesures prises pour réduire les impacts cumulés de l’énergie et de la matière première « affectant l’industrie de l’imprimerie et mettant en danger la disponibilité de ses produits essentiels ».

Qu’on se rassure, donc, la Commission évalue « la portée, l’ampleur et les perspectives potentielles de ces problèmes dans la chaîne d’approvisionnement ». Et espère que l’été indien ne tardera pas.

“Un scénario extrêmement dangereux”

De son côté, la Fédération européenne des éditeurs tenait séance à Riga (Lettonie), et en a profité pour adopter une résolution en soutien au secteur de l’imprimerie.

En substance, la FEE « tire la sonnette d’alarme et appelle les décideurs politiques nationaux et européens à adopter des mesures urgences pour atténuer l’impact de cette crise ». Car croissance, emploi et économie s’en trouveraient profondément bousculés. En effet, s’ajoute à ce marasme ambiant la responsabilité sociale des entreprises, qui les conduit désormais à une plus grande prise en considération des enjeux écologiques.

Toutefois, la notion de décroissance, pourtant évoquée par des acteurs de la chaine du livre, notamment les libraires, en première ligne de la surproduction, ne semble pas faire partie des scénarios envisagés par les organisations patronales et fédérations corporatistes.

À cette heure, poursuit la Fédération, « tout converge vers un scénario extrêmement dangereux, qui n’a fait qu’empirer du fait que l’approvisionnement en bois au sein de l’Union européenne découle largement de l’exportation ». En somme, on voudrait toucher du bois… mais on craint de n’en pas voir la couleur.

