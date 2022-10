Le rayonnement des grandes bibliothèques sur leur quartier d’implantation

Inauguré en 1995, le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, implanté sur le quai François Mauriac, dans le XIIIème arrondissement à Paris, est caractéristique de ces métamorphoses urbaines orchestrées autour d’un lieu culturel d’importance. Le quartier de Tolbiac, complètement transformé, a bénéficié de l’effet locomotive impulsé par la BNF. Si la hausse des prix de l’immobilier est générale à Paris, le XIIIème arrondissement est passé d’un prix au mètre carré de 2800 € en 1990 à 4800 en 2005 pour s’établir en 2022 autour de 9200 €.

Avec ces tours conçues comme des livres ouverts imposants posés sur une dalle de béton, cet établissement a été pensé en accord avec de nouveaux quartiers d’habitation et un parc, afin de créer un véritable écosystème cohérent d’un point de vue architectural et urbain. L’architecte Dominique Perrault a su créer un espace complètement novateur sur un site qui accueillait auparavant une usine de production de verre. Quand on échange avec le directeur d’une agence du réseau Orpi dans le secteur, ce spécialiste en estimation immobilière est dithyrambique sur l’attrait pour ce secteur. Avoir, sur Paris, la proximité avec un haut lieu culturel, de grands espaces verts, et une certaine tranquillité, difficile de prétendre à mieux.

Officiellement inaugurée en 2011, la Bibliothèque municipale de Stuttgart, en Allemagne, s’inscrit dans une dynamique semblable. Né de l’inventivité de l’architecte coréen Eun Young Yi, cet établissement atypique dans son intérieur, mais très classique dans son extérieur, a donné un souffle nouveau au quartier dans lequel il vient se nicher. Le monument se visite aujourd’hui comme une attraction touristique, et quand on est de passage à Stuttgart, on se doit de faire un détour par cette bibliothèque pour découvrir le dédale de ses rayonnages.

L’effet sur les prix immobiliers dans ce secteur est comparable à ce qui a pu opérer sur le marché parisien. Quand on estime un appartement dans ce secteur, on tient compte de la proximité immédiate avec un monument de caractère. Le prix au mètre carré s’en ressent d’autant. L’érection d’un lieu dédié au livre, avec une certaine ampleur architecturale, se concrétise toujours par des retombées positives pour les habitants du quartier.

Dans le même état d’esprit, on peut penser à la bibliothèque Vasconcelos, du nom de l’écrivain mexicain (1882-1959), qui a vu le jour en 2006 à Mexico, en Amérique centrale. Situé à proximité à la fois du marché El Chopo et de l’ancienne gare de Buenavista, cet établissement se distingue par ses rangées interminables à l’intérieur. Mais, à l’extérieur, ce sont le verre et le béton qui dominent. Cependant, l’ensemble, réalisé par l’architecte Alberto Kalach, a été pensé comme un tiers lieu, avec un jardin botanique, une cafétéria et une librairie.

L’érection d’un tel bâtiment a apporté un nouveau regard sur un quartier considéré jusque-là comme défavorisé. C’est donc un pari qui a été fait en pensant que cette bibliothèque allait contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants et redorer l’image de cet endroit de la ville. On peut dire, plus de quinze ans après l’inauguration, qu’une partie du chemin a été parcourue, même s’il reste encore beaucoup à faire pour que le nord de Mexico bénéficie de la même attraction que le sud où l’on retrouve les institutions culturelles majeures de la ville.

Crédits illustraion Pexels CC 0