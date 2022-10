Un art neuf”, la leçon de Benoît Peeters au Collège de France

Spécialiste d’Hergé, scénariste de bande dessinée, auteur de biographies et d’essais sur Paul Valéry, Sándor Ferenczi, Alain Robbe-Grillet, Rodolphe Töpffer, Nadar, Jirô Taniguchi et Chris Ware, Benoît Peeters est un observateur actif de la bande dessinée depuis plus de quarante ans.

Son regard critique est doublé d’un regard de créateur, nourri de ces allers-retours entre la théorie et la pratique. Une longue complicité avec le dessinateur François Schuiten lui a permis de construire avec lui le Cycle des Cités obscures. Quinze albums sont parus à ce jour ; ils ont obtenu de nombreux prix et ont été traduits dans le monde entier.

Passionné par le récit sous toutes ses formes, Benoît Peeters a aussi collaboré avec Aurélia Aurita et Frédéric Boilet, la photographe Marie-Françoise Plissart et le cinéaste Raoul Ruiz.

Son enseignement portera notamment sur la singularité de la bande dessinée qu’il ne faut pas comprendre comme une forme amoindrie de littérature ou un art graphique diminué, mais plutôt comme une pratique artistique possédant ses propres outils créateurs.

Benoît Peeters prononcera sa leçon inaugurale intitulée Un art neuf le 27 octobre 2022. Son cycle de huit cours Poétique de la bande dessinée commencera le 8 novembre 2022. Son colloque Nouveaux chemins de la bande dessinée se tiendra le 7 juin 2023.

« Ce sont les possibilités créatives de la bande dessinée qui seront au centre de mon cours. La leçon inaugurale “Un art neuf” tentera de montrer comment et pourquoi le désir de légitimité est apparu dans l’histoire de la bande dessinée », annonce Benoît Peeters.

« Après tout, ce n’était pas une évidence. On aurait pu penser que la BD resterait avant tout un 3 divertissement et se satisferait de son statut, à la fois modeste et populaire, sans prétendre à l’appellation de neuvième art. Cette chaire est l’occasion de faire découvrir la richesse du domaine à celles et ceux qui l’aiment déjà, mais aussi à celles et ceux qui n’en ont qu’une image un peu vague, liée à leurs souvenirs d’enfance et quelques séries à succès. La bande dessinée mérite d’être considérée comme un médium à part entière. »

La chaire annuelle Création artistique du Collège de France est consacrée à toutes les formes de création artistique. Elle accueille pendant une année académique, une personnalité illustrant la création artistique contemporaine. L’architecte Christian de Portzamparc, le compositeur Karol Beffa, l’écrivain Alain Mabanckou et le cinéaste Amos Gitaï sont quelques-uns des différents artistes à avoir occupé cette chaire.

En 2022-2023, cette chaire est occupée par Benoît Peeters, avec le soutien du Centre national du livre, dans le cadre de La lecture, Grande cause nationale.

Photographie : © Collège de France, 2022