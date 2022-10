Cultura s'offre Rocambole, éditeur de web novels

Un catalogue de séries littéraires, pour cinq minutes de lecture par épisode, la promesse de Rocambole : 200.000 utilisateurs et plus d’un million d’épisodes lus — à travers 200 séries exclusives, le résultat a su convaincre Vivlio. L’entreprise, revendue par Guillaume Decitre à Cultura, affichait dernièrement de sérieuses prétentions : d’un côté, amener ses parts de marché à 10 voire 15 % prochainement, et se déployer sur cinq territoires, d’ici cinq ans. Une enveloppe de deux millions € était prévue pour le développement du webtoon et une levée de fonds de cinq millions €, en 2023, devait accompagner les ambitions affichées.

L’option posée sur Rocambole découle également de mouvements moins réjouissants : en juillet 2022, l’entreprise était placée en liquidation judiciaire, après une cessation de paiement établie au 24 juin.

L’arrivée de Vivlio permettra donc à Rocambole de poursuivre son activité, tout en ouvrant plus largement le spectre de la société lyonnaise. La lecture numérique demeure le premier périmètre d’action de la filiale de Sodival, qui entend s’imposer face à la concurrence des autres loisirs numériques — du jeu vidéo jusqu’aux réseaux sociaux.

Forte de son application Doors, et de son offre de romans web, conçus pour des usages en mobilité sur smartphone, l’offre de Rocambole complète donc les outils de Vivlio — ebook, audiobook et liseuses. Pour David Dupré, président de Vivlio, « ce sont des contenus exclusifs qui vont nous permettre de nous différencier avec nos propres productions ».

De con côté, François Delporte, cofondateur de Rocambole voit dans ce rachat des perspectives d’avenir : « Demain, grâce à ce rapprochement, nous pourrons développer ensemble un écosystème unique en Europe. » Julien Simon, le directeur éditorial évoque pour sa part une chance d’élargir l’offre. « Avec le savoir-faire de toute l’équipe et l’expérience accumulée, Vivlio donne les moyens à Rocambole de poursuivre son travail de création et d’innovation avec ses auteurs et autrices, avec un modèle unique en son genre. »

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais Vivlio prévoit d’ores et déjà de décliner les séries littéraires publiées. Des collaborations avec des maisons d’édition traditionnelles sont également envisagées pour ouvrir le format et la plateforme à des éditeurs et des auteurs reconnus, assurent également les partenaires.

Vivlio ambitionne également d’exploiter activement les droits audiovisuels de ses séries, grâce à un partenariat stratégique noué avec la société Ozma Labs du producteur Serge Hayat, co-fondateur de la Sofica Cinémage, associé fondateur de Federation Studios, d’Echo Studio et de Rocambole.

Sodival affirme par ailleurs une stratégie plus large : fin août, la holding avait racheté le groupe Rue des Écoles, désormais intégré à la maison Sodi-Art éditions. Et suite au redressement judiciaire de Chapitre.com, repris par le groupe Nosoli (Furet du Nord - Decitre), le volet éditorial et autopublication sera également rattaché à Sodi-Art.

