Guillaume Decitre quitte Vivlio, et cède ses parts à Sodival

« Créer une alternative aux géants du e-commerce » telle était la vision de Guillaume Decitre lorsqu’il fonde “TEA - The Ebook Alternative” (ancien nom de Vivlio) en 2011.

Près de 11 ans plus tard, la société lyonnaise est devenue la première plateforme française de vente et de lecture d’ebooks. Avec un catalogue de plus d’un million de titres en numérique, dont 10 000 livres audio et 300 000 livres numériques en VO, Vivlio a su convaincre les plus grandes enseignes françaises (Cultura, Decitre, Furet du Nord, E.Leclerc, Système U, Boulanger, Cdiscount…) et des leaders européens du secteur du livre (Standaard Boekhandel et Club en Belgique, EKZ en Allemagne). En nouant des partenariats forts avec de grands éditeurs comme Hachette, Albin Michel, Editis ou HarperCollins France, Vivlio est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du livre numérique.

Un investissement stratégique pour Sodival et bénéfique pour l’alliance Vivlio

Après avoir vendu son réseau de librairies au profit du Furet du Nord il y a 3 ans, Guillaume Decitre a souhaité se retirer de Vivlio. C’est fort logiquement Sodival, en tant qu’associé de la première heure, qui a décidé de reprendre le flambeau.

Guillaume Decitre explique : « Pour poursuivre la démarche engagée il y a 10 ans, il était naturel que Sodival prenne la relève car c’est évidemment le groupe le mieux placé pour pérenniser la mission d’ouverture et d’indépendance, au cœur du projet de Vivlio depuis le premier jour. »

Avec le soutien de l’équipe de direction et des autres associés de l’entreprise, Sodival et son président-fondateur Philippe van der Wees souhaitent accompagner la pépite lyonnaise dans sa stratégie d’excellence et donner les moyens à Vivlio et à ses clients libraires et éditeurs de gagner significativement des parts de marché face aux GAFA.

« C’est avec enthousiasme et détermination que nous poursuivons et intensifions notre investissement auprès de Vivlio, convaincus de l’importance d’un écosystème de la lecture numérique indépendant et européen au service de la filière du Livre. Convaincus également qu’il en va aussi de la liberté des lecteurs à qui nous devons permettre de pratiquer la lecture numérique dans un écosystème ouvert et sécurisé » a déclaré Philippe van der Wees, Président de Sodival.

Dans le cadre de cette opération le Directeur Général David Dupré, présent dans l’entreprise depuis 2013, est nommé Président exécutif, confirmant ainsi l’équipe qui a mené Vivlio à son succès actuel.

crédit : Hobbies on a Budget (CC BY 2.0)