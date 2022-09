Furet du Nord et Cultura se partagent Chapitre.com

La demande d’arrêt du plan de cession aura conduit les repreneurs et de nombreux cocontractants à être convoqués par le tribunal de Commerce de Paris, ce 19 septembre. Sur quinze candidats intéressés, seuls deux déposèrent une offre : d'une part, Sodival (holding propriétaire de Cultura), qui avait déjà entamé des échanges avec Chapitre.com pour une acquisition par le passé. Cependant, des offres suspensives n’ont pas pu être levées, rendant le projet caduc.

D'autre part, FDN avait présenté une première proposition le 8 août, qui fut complétée par une seconde, « révisée et sérieuse », assure les administrateurs. Cette dernière intégrera l’ensemble des actuels 18 salariés — le directeur général perdant son poste – et un entrepôt de stockage et bureaux de 3000 m2 (Lamnay, 72). « Il s’agit du plus grand réseau de librairies indépendantes », assure-t-on au président, tout en alignant les garanties : 700 salariés déjà dans le groupe, plus de 160 millions € de chiffre d’affaires, 23 millions € de disponibilités…

Scinder la vente et l'édition de livres

Et tout particulièrement, un intérêt pour l’activité de vente de livres d’occasion, qui reste l’un des marqueurs de l’identité de Chapitre.com. L’offre globale est portée à un peu plus de 1,2 million €, dont le tribunal aura à décider, dans sa globalité, si elle est convenable. Notons que FDN garantit, pour les 18 salariés, la reprise des congés payés dans leur totalité.

En parallèle, donc, Sodival, se retirant de l’opération, a passé un accord avec FDN : il s’agit d’une faculté de substitution par laquelle une partie de l’activité de Chapitre.com serait reroutée vers la société Sodi-Art. « Mais le détourage entre la vente de livre et l’édition est-il possible », interroge le président ? « Sans problème », répond Adrian Diaconu, l’actuel patron présent autour de la table. De la sorte, la substitution n’implique pas une nouvelle cession, de FDN à Sodival, mais un mouvement financier unique.

Sodival, si le juge valide l’offre, reprendrait alors une salariée, aujourd’hui responsable du volet édition de la société, qui rejoindrait Sodi-Art éditions, pour développer entre autres le volet autoédition. La maison, pour sa part, a récemment acquis plusieurs sociétés d’édition, en rachetant le groupe Rue des Écoles. Sodi-Art propose en effet un fonctionnement de maison d’édition traditionnelle ainsi qu’un service d’accompagnement des auteurs, dans une solution d’autoédition.

Les parties en présence auront avant tout souligné l’urgence de la situation : au 15 septembre, Chapitre.com ne disposait plus que de 52.000 € de trésorerie, du fait de l’impossibilité à recouvrer les créances en cours. « Nous aurons besoin d’une réponse dans des délais courts, comme vous le comprenez », explique-t-on au président de séance.

Une “intégration synergique”

Sur le papier, FDN projette un résultat 2023 déficitaire, avec moins de 8 millions € de chiffre d’affaires, mais un retour à l’équilibre en 2024, avec 12 millions € CA. La croissance de l’entreprise s’effectuerait alors jusqu’en 2027, pour aboutir à 16 millions €. « Tout cela profitera d’une montée en puissance de la part du livre d’occasion », précisent les conseils.

Cyril Olivier, président et directeur général, évoque « une perspective séduisante », dans un modèle mixte entre le livre neuf et les ouvrages d’occasion. Et de souligner que l’intégration de Chapitre.com « est stratégique pour nous ». Objectif : rouvrir les vannes avec la crédibilité des marques Furet du Nord et Decitre, pour que les comptes fournisseurs reviennent vers Chapitre.com. Une « intégration synergique », promise au président, qui « ajoutera au polymorphisme de Nosoli », l’entité globale.

En outre, FDN envisage d’investir 4 millions €, sous 4 à 5 ans, avec, entre autres, quatre embauches réalisées dès 2023 (documentaliste, bouquiniste, chef de projet logistique et contrôleur de gestion) et des réévaluations tant en matière logistique qu’informatique. La date d’entrée en jouissance est demandée au lendemain du jugement — et idéalement, avant le 1er octobre, Nosoli se montrant particulièrement pressé de pouvoir se mettre au travail.

Des auteurs, publiés par la maison 123, étaient présents à l’audience, pour poser quelques questions. Et notamment, les conditions dans lesquelles les contrats d’édition seraient poursuivis. De fait, le contrat d’édition n’est pas cessible, en vertu de ce qu’indique le Code de la Propriété Intellectuelle, et les auteurs devront donner leur accord. En revanche, dans l’offre de reprise de FDN, le paiement des droits d’auteurs en souffrance n’est pas pris en compte.

De fait, l’offre ayant trait au volet édition étant dans les mains de Sodival/Sodi-Art, ce dernier n’a pas l’intention de prendre en charge le passif des droits d’auteur. Le fonds d’indemnisation que la SGDL a récemment revendiqué est encore loin d’être actif — les auteurs lésés n’auront en revanche pas de recours pour ce faire.

Les critères sont remplis, dans le cadre d’une reprise, selon les mandataires judiciaires, qui rendent un avis favorable. « Nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas de faire mieux », regrette Adrian Diaconu. « Cependant, Furet du Nord est un ancien partenaire et la préservation des emplois est une chance. »

La représentante des salariés rend également favorable devant l’offre, indiquant « être rassurée : la majorité des salariés se trouvent dans la Sarthe, et l’on craignait pour leur avenir ». Aucun cocontractant ne se montrera d'ailleurs défavorable à l’offre. « Une belle offre d’un groupe sérieux et solide, en mesure de maintenir l’activité et l’emploi », insiste Madame la Procureure.

Le délibéré est fixé au 30 septembre.

