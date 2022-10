Thomas Fersen en concert-littéraire, en attendant son roman

« Ma conception de la scénographie me porte à affiner ma relation avec la salle, à refuser tout ce qui contraint le jeu, à rejeter l’image figée au profit de l’image vivante, incarnée, créée dans l’instant par le mot, le silence, le geste, dans la tentative de montrer l’invisible au cœur de l’espace théâtral », explique Thomas Fersen, qui remonte, à l’occasion de ce concert-littéraire, aux origines de sa vocation, dans le quartier de Ménilmontant, dans la fin des années 60.

Deux publications à venir

Entre concert et one man show, humour, nonchalance et bons mots, « il élève son non-conformisme au rang d’atout majeur ». À l’occasion de cette représentation à Dieppe pour le festival Terres de Paroles, il sera accompagné de Maryll Abbas à l’accordéon, Cécile Bourcier au violon et Pierre Sangra en alternance avec Pavel Andaero à la guitare.

Le 20 octobre cette fois-ci, les éditions Margot publieront Saute-la-puce, un livre-disque écrit composé et interprété par Thomas Fersen, et illustré par Benoît Debecker,

En voici le synopsis :

Manuel, José et Augusto, tous trois ébénistes à Madère, fabriquaient des meubles de toutes sortes et, il faut bien l’dire, des cercueils. Seulement voilà... ils n’avaient plus de boulot. Non pas que l’on ne cassait plus sa pipe à Madère, ni que l’on n’avait plus besoin d’une chaise pour y poser son derrière, mais c’était la famine sur l’île. Les gens n’avaient plus rien.

Ils crevaient la dalle, il faut bien l’dire. Aussi, en entendant ce nom appétissant d’« îles Sandwich », ils tendirent de larges oreilles, promptes à saisir une parole croustillante, faute de mieux. Dans leurs têtes dansaient des jambon-beurre, des saucisson-à-l’aile, des pâté-cornichons. Épais comme des cure-dents, ils n’avaient plus le choix : il fallait partir.

Le métier de travailleur de la canne, c’était raide, il faut bien l’dire. À la nuit tombée, jouer de leur instrument auprès d’un feu leur rappelait le pays et leur réchauffait le cœur. Le son qui en sortait semait l'émerveillement autour d’eux, et allait même jusqu’à susciter, chez les plus méfiants, une peur primitive tant il est étrange, en effet, qu’un bout de bois se mette à chanter.