Lire et Faire Lire : transmettre et s'engager en devenant bénévole

#BenevolesLEFL – Par l’entremise de Lire et faire lire, des bénévoles de plus de cinquante ans, formés, interviennent dans divers organismes dédiés à l’accueil collectif d’enfants entre 0 et 12 ans, dans l’objectif de partager le goût des livres. Sur des temps scolaires, péri ou extra scolaires, ils agissent, une ou plusieurs fois par semaine, et ce sur tout le territoire français. Les séances de lecture sont organisées en petit groupe de 2 à 6 bambins maximum.

Mise en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales (UNAF), Lire et faire lire est portée par des coordinations départementales qui accompagnent les bénévoles, et assurent le lien avec les organisations accueillantes. Chaque rencontre est organisée en concertation avec l’équipe éducative, dans le cadre du projet de l’établissement.

« C’est pour moi un vrai plaisir »

Les objectifs principaux sont de favoriser l’accès « à l’éducation, à la culture, à l’imaginaire et au libre arbitre » chez les enfants, tout en prévenant l'illettrisme, et de donner l’occasion pour les seniors de se sentir utiles.

Claude, ancien instituteur, puis professeur au collège, installé dans le Bas-Rhin, est bénévole depuis 2000. Il témoigne : « C’est pour moi un vrai plaisir, d’une part parce que j’aime bien avoir le contact avec les enfants, et puis c’est un peu un bain de jouvence pour un vieux comme moi. » Avant d’ajouter : « Les gamins viennent avec plaisir, c’est ce que je constate, ils ne viennent pas à reculons. Ils aiment bien essayer de lire, quand je leur donne quelque chose à lire, ils se battent même pour lire. »

Soutenue par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, l'initative peut être accueillie par tous les organismes éducatifs et culturels liés à l’enfance : établissements scolaires, bibliothèques, associations socio-culturelles, musées, centres de loisirs, librairies, centres sociaux, accueils de loisirs, organisations médico-sociales, centres d’hébergement de réfugiés, établissements de protection de l’enfance…

Différents mécènes sont engagés auprès de Lire et faire lire, comme la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et bien d'autres. Et en 2022, ActuaLitté prend également part à cette mobilisation nationale.

L’association est parrainée par près de 200 auteurs, parmi lesquels Daniel Pennac, Daniel Picouly, Leïla Slimani, Irène Frain, Jean-Marie Laclavetine, Marie-Aude Murail, Erik Orsenna, Noëlle Chatelet, ou encore Delphine de Vigan.

À LIRE:La Charte de l'ABF et Lire et Faire Lire

Maintenant, comme à chaque nouvelle année, Lire et faire Lire espère de nouveaux engagements, afin de transmettre l'amour de la lecture auprès des plus jeunes.

Pour postuler et rejoindre les milliers de bénévoles, il faut remplir le document en ligne à cette adresse.

Un coordinateur prendra par la suite contact dans un délai d’environ trois semaines.

Crédits photo : Nabil Boutros et Arleta Chojnacka pour Lire et Faire Lire