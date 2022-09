Un complotiste à la médiathèque ? Orléans annule une conférence

La mairie d'Orléans a annulé, par un message du maire LR de la ville, Serge Grouard, une conférence qu'animait l'auteur Pierre Hillard. Ce dernier était invité par l'association France Souveraineté, qui avait loué l'auditorium de la médiathèque Marcel Reggui pour l'accueillir.

Intitulé « Désordre mondial : Quels sont les maîtres du jeu », l'événement accordait à l'auteur une tribune, liée aux thèses développées dans son livre, publié par les éditions Culture & Racines en mars 2022. Maison d'édition fondée en 2020, elle réunit des auteurs comme Éric Verhaeghe, Antony C. Sutton ou encore Piero San Giorgio, autant de figures du complotisme international.

L'essai de Hillard présente aux lecteurs « les racines du mondialisme et ses fruits ». Comme d'autres théories, celle de Hillard avance l'idée que l'épidémie de Covid-19 n'est qu'un signe « de la destruction d'un monde au profit d'un autre aux accents de la servitude la plus complète ». Autrement dit, un nouvel ordre mondial qui se mettrait en place, à l'insu de tous, sauf d'une « minorité véritablement rebelle » et bien informée par Hillard.

Évidemment, Hillard pointe en bonne place sur le site Conspiracy Watch, plateforme qui étudie les courants négationnistes et conspirationnistes.

“Un sinistre pédigrée”

La venue de Pierre Hillard a été remarquée par le collectif antifasciste d'Orléans, qui s'inquiétait dans un communiqué d'une possible « promotion des théories complotistes et de l'intégrisme religieux » par la mairie – de par l'autorisation accordée de louer l'auditorium de l'établissement municipal.

La Licra, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, avait emboité le pas aux antifascistes, remarquant à son tour le « sinistre pédigrée » de Pierre Hillard et appelant également la mairie d'Orléans à annuler l'événement.

Contactée à deux reprises, le 19 et le 20 septembre, la mairie d'Orléans avait indiqué ne pas pouvoir nous répondre dans l'immédiat.

C'est finalement le maire LR, Serge Grouard, qui a fait part de la décision sur Twitter. La mairie annule la conférence, en raison de « l'émoi » provoquée par celle-ci et du « risque de trouble à l'ordre public [...] avéré ». Indiquant avoir fait ses recherches sur l'auteur, l'élu a ajouté : « Si cette conférence avait eu lieu, je serais moi-même allé manifester contre. L’antisémitisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Et je le combats avec la plus totale détermination depuis toujours. »

L'auditorium de la médiathèque d'Orléans, d'une capacité de 173 places, peut être loué à la demande par des associations, institutions ou entreprises. Selon France 3, la ville n'avait pas eu connaissance de la nature de la conférence et ne pouvait pas s'opposer à la réservation, effectuée par une association « qui n'a pas été condamnée pour quelque motif que ce soit ».

Photographie : la médiathèque d'Orléans (Tony Hisgett, CC BY 2.0), tract de France Souveraineté