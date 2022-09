De Futuropolis à Canal+, une rétrospective Étienne Robial

Graphiste, éditeur, directeur artistique, enseignant, collectionneur, Étienne Robial a marqué le paysage audiovisuel français de ces 50 dernières années en inventant le concept d’habillage télévisuel et en réalisant notamment ceux de Canal+ et M6.

Il participe à la reconnaissance de la bande dessinée d’auteur en fondant la maison d’édition Futuropolis. Il revisite et crée les maquettes de plusieurs magazines tels que Métal Hurlant, (A Suivre), Télérama, Les Inrockuptibles et, plus récemment, L’Équipe.

L’exposition restitue son univers graphique en faisant dialoguer ses projets professionnels avec des pièces de sa collection personnelle (livres, objets d’art, luminaires, ustensiles insolites…), dans une scénographie signée Kevin Lebouvier.

Parallèlement à l’aventure Futuropolis, il fonde le studio On/Off en 1982 où il conçoit les habillages pour les grandes chaînes de télévision, parmi lesquelles Canal+, dont il est directeur artistique général depuis sa création en 1984. Il conçoit le logo des chaînes du groupe, 4700 génériques et un système graphique reconnaissable entre tous. On lui doit également les habillages de La Sept (1986), M6 (1987), mais aussi RTL9 (1995) et I-Télé (2003).

Plus récemment, il signe les maquettes des Inrockuptibles et de la marque L’Équipe. Il réalise aussi les identités graphiques de diverses institutions sportives ou culturelles – le PSG, le CNC, le RSA – où il perfectionne les systèmes graphiques évolutifs. En 2006, il reçoit le Promax Broadcast Design outstanding achievement Award. Il enseigne depuis 26 ans à Penninghen, école de direction artistique, de communication et d’architecture intérieure.

L’exposition, thématique, retrace la carrière d’Étienne Robial depuis la période de Futuropolis (de 1972 à 1994) à celle des années Canal+ avec la fondation du studio On/Off (de 1982 à aujourd’hui).

Les années Futuropolis inaugurent le parcours de l’exposition. Cette partie apporte un éclairage sur le travail d’éditeur d’avant-garde de bande dessinée à travers une sélection de collections de livres des grands auteurs ainsi que des dessins, catalogues et supports publicitaires.

Une section est consacrée à la pédagogie et à la façon particulière avec laquelle Étienne Robial enseigne la conception graphique à ses élèves. Le parcours s’achève sur les trois grands principes fondamentaux de l’univers graphique d’Étienne Robial : forme, couleur et alphabet. Chacun d’eux étant associé dans ce qui structure son travail, le gabarit et le tracé régulateur.

Le musée des Arts décoratifs, qui conserve l’une des plus riches et plus anciennes collections de graphisme en France du XIXe siècle à nos jours, est heureux de présenter au public la première grande rétrospective d’un créateur majeur de la scène graphique française contemporaine.

L’institution poursuit son cycle d’expositions sur les graphistes de la scène contemporaine à qui elle a rendu hommage avec « Antoine+Manuel, graphiste et designer » (2009), « Michal Batory, artisan de l’affiche » (2011), « Typorama, Philippe Apeloig » (2013), et plus récemment « Roman Cieslewicz, la fabrique des images » (2018).

Le commissariat de l'exposition est assuré par Amélie Gastaut, conservatrice en chef au musée des Arts décoratifs, département design graphique et publicité.

Photographie : Musée des Arts décoratifs, © Étienne Robial