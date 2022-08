Réalisateur de L'Histoire sans fin et Troie, Wolfgang Petersen est mort

L'auteur de bande dessinée Cyril Pedrosa travaille sur son premier film d'animation, La Longue Nuit. Celui qui fit ses armes chez Disney, en travaillant notamment pour les films Le Bossu de Notre-Dame et Hercule, est accompagné dans cette aventure par le studio français Miyu Productions et le studio américain Modern Magic. Cette dernière structure vient d'être lancée par le scénariste, réalisateur et producteur de Spider-Man : Into the Spider-Verse, Rodney Rothman, et l'ancien coprésident de la maison MGM, Adam Rosenberg.