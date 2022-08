Mohsin Hamid inaugurera la Foire de Francfort 2022

The Last White Man, paru au début du mois d'août en version originale, permet à Mohsin Hamid d'aborder les craintes et questionnements contemporains sur l'identité, le multiculturalisme et la cohabitation des cultures grâce à un postulat fantastique. Le roman suit la transformation traumatisante d'Anders, dont la peau autrefois blanche s'est assombrie en une nuit.

Bientôt, il découvre que son cas n'est pas isolé, et le phénomène met de nombreux individus face aux conséquences de cette métamorphose involontaire...

« Dans son dernier livre, Mohsin Hamid prouve une fois de plus qu'il est un narrateur affuté, pertinent, qui observe les zones sensibles du monde contemporain et les révèle au grand jour, sous de nouvelles perspectives. Je suis heureux de compter parmi nos invités une des voix les plus intéressantes de la littérature », a souligné Juergen Boos, directeur de la Foire de Francfort, dans un communiqué.

Écrivain d'origine pakistanaise, Mohsin Hamid s'est fait connaitre avec Partir en fumée, publié en 2001 (traduit par Bernard Turle chez Stock), avant d'être consacré par L’Intégriste malgré lui (traduit par Bernard Cohen, Denoël) puis Exit West (traduit par Bernard Cohen, Grasset).

Pour l'instant, The Last White Man n'est pas encore traduit en français.

Photographie : Mohsin Hamid © Jillian Edelstein