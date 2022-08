Salman Rushdie : un regain d'intérêt pour Les Versets sataniques

34 ans après la parution de l’ouvrage qui lui valut la fatwa lancée par l’ayatollah Rouhollah Khomeini, le roman retrouve le sommet des ventes. Le format poche du texte, édité en 2012 dans une traduction d’Alcofribas Nasier (pseudonyme), est en effet placé 7e des meilleures ventes de livres sur la plateforme Amazon ce 16 août.

Il est aussi premier dans le classement livre de la Fnac et deuxième sur Apple Books ce même jour, après avoir été en tête du classement. Le classement des meilleures ventes d’Edistat du 8 au 14 août est moins flagrant : le titre n'y apparait pas. Toutefois, Edistat note un net engouement, dès le 12 août, jour de l'attaque perpétrée contre l'écrivain, à New York. Près de 350 exemplaires du titre se seraient vendus ce jour.

Les ventes seront sans doute plus importantes au cours de cette semaine, puisque les librairies ont fermé leurs portes le samedi 13 au soir, comme la plupart des points de vente, pour ne les rouvrir que ce 16 août.

Du côté des États-Unis, la version originale du texte de Rushdie est remontée jusqu’à la 26e place des ventes nationales ce 16 août, quand de nombreux libraires, interrogés par des médias nationaux, témoignent du nouvel engouement pour l’ouvrage controversé. Un succès auprès des libraires français également, qui attestent auprès de BFM Business que la plupart des exemplaires de l’œuvre avaient été écoulés dès le samedi matin, soit le lendemain de l’annonce du drame.

Plusieurs textes redécouverts

Le livre est précédemment arrivé en tête des ventes de la liste Literary Satire Fiction d’Amazon et dans la liste Contemporary British & Irish Literature, nous apprend CNBC. La version espagnole du roman a aussi atteint les sommets des meilleures ventes de littérature et fiction en langue espagnole.

Un regain d’intérêt pour l’auteur victime qui a atteint les autres ouvrages de l’écrivain, dont le roman Les Enfants de minuit (trad. Jean Guiloineau), qui valut à Rushdie le Booker Prize, ou encore Joseph Anton : une autobiographie (trad. Gérard Meudal), publié en 2012 et qui raconte sa vie dans la clandestinité forcée. Ces deux œuvres ont également retrouvé la tête de plusieurs listes des best-sellers américains. Edistat révèle sur sa page Twitter une dynamique semblable en France.

Déjà à l'époque de l'édition du texte qui créera dans de remous à l'échelle mondiale, la fatwa proférée par l’ayatollah Khomeini le 14 février 1989 pour blasphème et apostasie, avait permis de relancer l’intérêt pour Les Versets sataniques cette année-là. Le livre est depuis devenu un best-seller avec près d’un million d’exemplaires vendus dans le monde. Un succès qui lui coûta tout de même un placement sous protection judiciaire et une nouvelle vie sous le signe du danger et de la menace constante.

Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien annonçait officiellement son renoncement à accomplir la fatwa, tout en expliquant que la loi islamique rendait son annulation impossible.

Foisonnant roman de plus de 700 pages dans la version Folio, Les Versets sataniques aborde de front les thèmes de la foi, de la tentation, du fanatisme religieux ou encore du racisme. Jugé blasphématoire par un nombre important de musulmans rigoristes, à cause des prétendues moqueries du Coran et de la figure de Mahomet, il est condamné par la communauté de son pays d’origine, avant que tout le monde musulman ne s’empare de cette affaire.

Le 12 août dernier, Salman Rushdie a été poignardé de dix coups de couteau au cou et à l'abdomen alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole dans une conférence organisée à New York. Le lendemain, on apprenait, par l’entremise de son agent Andrew Wylie, que son état de santé montrait des signes d’améliorations. Une information confirmée par le président de la Chautaqua Institution, où a eu lieu l’agression.

L’identité de l’assaillant a également été révélée : Hadi Matar, jeune homme de 24 ans, Américain d’origine libanaise. Son compte Facebook contenait de nombreuses images de l’ayatollah à l’origine de la rançon de plusieurs millions de dollars pour la tête de Rushdie, en 1989. Selon les premiers éléments de l’enquête, il entretenait des échanges avec les extrémistes chiites.

