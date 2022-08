L'auteur du Bonhomme de neige, Raymond Briggs, est mort

Le célèbre ouvrage paru en 1978 dépeint un jeune garçon qui construit un bonhomme de neige, lequel finit par prendre vie. Son adaptation de 1982 en dessin animé, avec une introduction de la légende David Bowie, est devenue un classique des fêtes de Noël, au Royaume-Uni notamment. La fin, où est représenté le bonhomme de neige fondu, révèle l’approche fondamentalement tragique du dessinateur.

Dessiner de l’intérieur

« Je ne crois pas aux fins heureuses », déclarait-il encore au Daily Telegraph en 2007, avant d’ajouter : « Les enfants doivent affronter la mort tôt ou tard... Il ne sert donc à rien de l’éviter. » Une approche qui reflète son propre vécu, plutôt douloureux. Son épouse, Jean, qu’il a rencontrée dans une école d’art de Londres où il a étudié à la fin des années 1950, souffrait de schizophrénie et mourut de leucémie en 1973. Un décès qui a été suivi de quelques mois par celui de ses parents. Sa compagne pendant 40 ans, Liz, a pour sa part rendu son dernier souffle en 2015.

Des décès qui ont marqué les livres futurs et expliquent en partie l’univers de Briggs, où la joie comme le désespoir, la perte et le regret ne sont pas cachés aux enfants. Cette même année 1973, il édite son premier grand succès, Sacré Père Noël, qui dépeint celui qui fait des cadeaux comme un vieil homme irascible qui déteste le froid et la neige...

Les œuvres les plus célèbres de Briggs sont inspirées par sa vie et sont nostalgiques de l’Angleterre de son enfance dans les années 1930 et 1940 à Wimbledon, au sud-ouest de Londres. Une atmosphère douillette que l’on retrouve dans ses albums où les personnages portent des pyjamas à rayures « vintage », des robes de chambre et des pantoufles, et boivent du thé au coin de la cheminée dans des maisons en briques rouges typiquement anglaises. Son œuvre évoque aussi l’histoire sociale britannique du XXe siècle dans ses différences entre les classes.

Fungus the Bogeyman, un autre classique édité en 1977, a pour héros une créature peu ragoûtante en proie à des angoisses existentielles. Dans Ethel et Ernest (trad. Alice Marchand), paru en 1998 et adapté en film d’animation en 2016, il raconte la vie et la mort de ses parents, un couple anglais modeste qui découvre au fil des ans le téléphone, la télévision, les hippies, et dont le petit garçon veut, à leur grande horreur, devenir artiste. En 2019, le dessinateur avait évoqué la vieillesse et la fin de vie dans un nouvel album mélancolique, Time for Lights Out.

Dans un documentaire de la BBC en 2018, il révélait la particularité de son dessin : « Le problème avec beaucoup d’illustrateurs, c’est qu’ils ne dessinent pas de l’intérieur. C’est l’essence même d’une bonne illustration si vous pouvez ressentir ce que la personne ressent et dessiner ce qu’elle ressent. »

Crédits photo : Domaine Public