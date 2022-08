Kaja Kallas reçoit le Prix européen de la culture politique 2022

« Kaja Kallas est une femme courageuse, et elle est bien plus que cela : en tant que Première ministre de l’Estonie, elle incarne la vaillance d’un petit pays en des temps troublés. Elle plaide pour une réaction de résistance ferme de la part de l’ouest face à la guerre criminelle de Poutine : pour elle, pas de négociations avec le dictateur “jusqu’à ce que l’Ukraine soit libre”.

Kaja Kallas représente une nation à peine plus grande que la Suisse, particulièrement exposée à l’agressivité du Kremlin en raison de sa proximité directe avec la Russie, et qui porte les stigmates de 50 ans de répression violente de la part du régime de Moscou. Cette femme d’État, et derrière elle 1,3 million d’Estoniens, se tiennent pour ainsi dire en première ligne dans la lutte pour la liberté du monde occidental », a commenté Frank A. Meyer, président de la Fondation Hans Ringier, à propos du choix de la gagnante de cette année.

Ignazio Cassis, Président de la Confédération suisse, a salué la lauréate dans son discours : « En confrontant sans ambages l’injustice là où elle se présente, en pointant directement les violations des droits humains, vous êtes devenue une personnalité européenne importante. Depuis plus d’un an et demi à votre poste de Première Ministre, vous défendez nos valeurs occidentales, nos valeurs communes. Dans une démocratie, il faut aussi faire vivre la vérité. Et si nous voulons le faire, nous devons avoir le courage de démasquer le mensonge. »

La remise du prix a eu lieu lors du traditionnel «Dîner Républicain», qui se tient chaque année sur l’invitation de Frank A. Meyer à l’hôtel «Castello del Sole» à Ascona.

Credit Photo : Fanni Uusitalo , CC BY SA 2.0