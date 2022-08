La première bibliothèque virtuelle d’Ombrie créée à Pérouse

Les responsables du projet sont le studio de communication CoMoDo (Comunicare Moltiplica Doveri), ainsi que la municipalité de Pérouse et la région d’Ombrie.

Dans ses phases de mise en œuvre, le projet prévoyait de cartographier les lieux et les pièces à l’aide de la technologie 3D Matterport, en insérant des points de contact interactifs pour la consultation et l’expérience de contenus multimédias statiques ou dynamiques à la fois sur des écrans et des dispositifs, et à l’aide des dernières visionneuses de réalité virtuelle à 360 degrés.

Une visite virtuelle et immersive

Le projet est lié au complexe monumental de San Matteo degli Armeni, construit en 1273 et caractérisé par une bibliothèque riche de collections intéressantes comme celle du philosophe Aldo Capitini. La visite virtuelle et immersive est donc liée à la diffusion de la pensée de Capitini et au thème de la paix, pour lequel Pérouse jouit d’une renommée internationale.

La bibliothèque abrite également une exposition permanente consacrée aux éditeurs et libraires de l’Ombrie, qui peut donc aussi être visitée virtuellement. Elle peut être visitée en ligne à cette adresse.