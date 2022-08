Un éditeur géant serait-il assez “stupide” pour léser ses auteurs ?

Pour l’heure, les arguments se bornent à des échanges et passes d’armes entre avocats : John R. Read (tout de même…), pour le compte du Department of Justice, souligne que le rachat consolidera la position dominante de PRH. « Avec cette super-taille, Penguin Random House contrôlera de manière démesurée ce qui est publié et combien les auteurs perçoivent », lance-t-il.

En revanche, si le sort des best-sellers inquiète le DoJ, la raison est en effet économique : moins de 2 % des auteurs perçoivent 250.000 $ d’avance sur droit. Certes. Mais le milliard que ces à-valoir représentent équivaut à 70 % du montant des avances versées.

Argutie supplémentaire d’un DoJ qui patauge, rétorquait l’avocat de PRH, Daniel M. Petrocelli. Dans un premier temps, le ministère avait cherché un préjudice qui concernerait le public — mais en vain, la fusion n’impacterait ni le prix de vente ni le nombre d’ouvrages publiés. Une manche perdue, qui poussait le DoJ à traquer en amont des raisons de s’inquiéter — et des preuves justifiant cette inquiétude : les avances de 250.000 $ et plus auront fourni cette base.

Mais ce point, identifié comme un marché par les avocats du gouvernement, s’avère totalement factice, permettant alors de concevoir « une concentration artificielle afin de créer un préjudice superficiel », reprend l’avocat.

Et d’ajouter que le marché du best-seller répond avant tout à une demande qui échappe aux structures : certes, il est des auteurs dont on présume que le public les a identifiés et les suit. Mais pour tout éditeur, chaque livre publié sera un potentiel best. Parfois oui, d’autres, non…

Concurrent et compte-courant

Pour autant, le gouvernement n’en démord pas : un expert a calculé qu’en moyenne, PRH diminuera, après fusion, ses avances de 40.000 $ contre une baisse de 100.000 $ pour S&S. La méthodologie est assez obscure et se double d’un autre exemple : celui où des enchères entre les deux groupes avaient conduit à une avance de 200.000 $ supérieure à celle demandée.

Évidemment, rétorque Petrocelli, plus on regarde par le petit bout de la lorgnette, plus on trouve de quoi s’indigner. Sauf que ce cas de figure, mettant S&S et PRH en concurrence, ne s’est retrouvé qu’à 145 reprises par an, ces dernières années. Pas de quoi menacer le marché ni les auteurs.

Et surtout, le montant total d’un hypothétique préjudice — que chiffre l’avocat de PRH, celui du DoJ ne l’ayant pas évalué — serait de 29 millions $. Pas vraiment une paille, mais finalement peu en regard du milliard de dollars d’avances qui transitent dans l’industrie autour des best-sellers.

Mieux vaut être riche et bien portant...

L’un des premiers intervenants du procès, en tant que témoin, n’était autre que Michael Pietsch, PDG de Hachette Book Group (désormais propriété de Vivendi…). Celui-ci aura passé en revue les atouts des Big 5 — ces cinq grands groupes éditoriaux américains — en termes de marketing, de communication et de relations médias. Mais également en ce qu’ils sont les plus prompts à risquer gros pour capter un auteur.

Pointant plusieurs cas de figure où les enchères sont allées au-delà de 500.000 $, Pietsch souligne que son groupe a toujours perdu, passé cette somme. « Un risque financier est bien moins supportable lorsque votre base économique est moindre », assure-t-il alors, en référence aux petites structures.

D’autant que toute avance colossale ne garantit pas un succès : nombreux sont les ouvrages qui furent déficitaires pour sa société. Autrement dit, les ventes n’ont jamais atteint le montant de l’avance, l’éditeur ne rentrant alors pas dans ses frais.

En revanche, répondant à Petrocelli, Pietsch confirme que la fusion n’aura pas d’incidence sur les avances — et que Hachette Book Group ne profitera pas de cette opération pour acheter moins cher des titres.

Entre requins et piranhas...

D’autres fulgurances auront jailli lors de cette première journée : « Vous ne pouvez pas appréhender la dimension anticoncurrentielle d’un marché, sur la seule base que l’on espère d’un livre qu’il deviendra un best », s’exclamait Petrocelli. Et à ce titre, ni PRH ni S&S, même après fusion, ne se montreraient assez « stupides », pour rogner sur les avances : plus de 30 éditeurs jouent dans la cour des gros chèques, et personne ne manquerait l’occasion, si les deux structures venaient à changer leur stratégie.

Il en va de même, d’ailleurs, au sein des différentes maisons de chaque groupe : nul ne s’amuserait à diminuer les montants proposés, sous peine de perdre toute la confiance instaurée avec les agents littéraires. Lesquels iraient rapidement à la concurrence avec leurs auteurs pour obtenir de meilleures conditions.

Là où le DoJ frappe juste, c’est que la concentration PRH-S&S représentera 49 % des best-sellers américains. Or, même Amazon n’est pas parvenu, avec sa puissance de feu, à se faire une place dans l’industrie du livre. Cette observation, formulée par Carolyn Reidy en 2019, alors qu’elle était la PDG de S&S, montre bien que le secteur sait serrer les coudes quand il le faut.

Et se faire des crasses le reste du temps. Le procès se poursuivra ce 2 août.

