Adieu à deux illustres Italiens : le linguiste Luca Serianni et l’écrivain et critique littéraire Pietro Citati

Linguiste de renommée mondiale, académicien de la Crusca (l’académie de la langue italienne), membre des Lincei, Luca Serianni est mort à 74 ans le 21 juillet après avoir été investi quelques jours plus tôt à Ostie.

Né à Rome en 1947, après avoir obtenu un diplôme en littérature en 1970 avec Arrigo Castellani, il avait commencé très tôt sa carrière universitaire, en tant que professeur d'histoire de la langue italienne aux universités de Sienne, puis de L'Aquila et de Messine, pour devenir professeur titulaire à Rome, où il a enseigné de 1980 à 2017.

La passion pour Dante et la langue italienne

Ces dernières années, il a vécu à Ostie, où il a continué à être très actif sur le plan culturel et social, donnant des conférences sur la Divine Comédie, un des ses sujets de prédilection.

Il est auteur de nombreux essais et livres de grammaire, et a mené des recherches sur diverses périodes et aspects de l'histoire linguistique italienne, au cours de sa longue période d’enseignement (38 ans).

L’enseignement comme « service »

Il était aimé par ses étudiants (il en comptait 5 000), comme cela a été démontré par les nombreux messages sur les réseaux sociaux. « Ceux qui ont choisi d'être enseignants parient sur leurs élèves », avait-t-il déclaré lors de son discours en 2017, année de sa dernière conférence pour la conclusion de sa carrière de professeur. « Celui qui a choisi d'être enseignant ne peut pas s'offrir le luxe d'être pessimiste ».

En effet, selon Ansa, il considérait « sa profession comme un service, un devoir constitutionnel, un précepte à remplir envers ses élèves ». Et il disait : « Pour moi, les garçons, vous représentez l’État ».

Le critique littéraire militant

Un autre Italien illustre est décédé le 27 juillet. Il s'agit de l'écrivain, essayiste et critique littéraire Pietro Citati, qui avait 92 ans.

Né à Florence en 1930, il avait passé son enfance et son adolescence à Turin. Il était diplômé en littérature moderne de la Normale de Pise et a collaboré en tant que critique avec des magazines renommés tels que Il Punto, L'approdo et Paragone. Par la suite, il a également collaboré avec les journaux Il Giorno, Il Corriere della sera et La Repubblica en tant que critique militant.

L’écrivain et biographe

Citati a consacré sa vie à l'étude et à l'écriture, en particulier à l'étude du monde antique et à la rédaction de biographies de grands personnages de la littérature, de Manzoni à Kafka, de Goethe à Tolstoï.

Son travail a été salué par de nombreux prix. En 1970, il a reçu le Viareggio (prestigieux prix littéraire italien) pour Goethe (Mondadori) et en 1984 le Premio Strega avec Tolstoï, publié par Longanesi (aujourd'hui au catalogue Adelphi). En 1991, il obtient le Prix Médicis étrangers pour Histoire qui fut heureuse, puis douloureuse et funeste, publié en 1991 par Gallimard et traduit par Brigitte Pérol.

Le philologue ami des écrivains

Bien établi dans le monde de l'édition et de la critique journalistique en Italie, il était également devenu l'homme de confiance de Carlo Emilio Gadda, comme nous l'apprend l'épistolaire publié par Adelphi.

En tant que philologue et président, il avait également travaillé à la Fondazione Valla qui, au fil des ans, a réédité les grands textes du monde classique (latin et grec) dans des éditions philologiquement précises.

Certains de ses écrits ont été rassemblés et publiés en 2006 dans un Meridiano (une édition très prestigieuse et raffinée publiée par Mondadori et inspirée de la Pléiade), intitulé La civiltà letteraria europea, édité par Paolo Lagazzi et conçu par l'auteur lui-même.

Crédits photo : Luca Serianni via Twitter