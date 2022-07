Les auteurs qui gagnent plus de 250.000 $, très menacés...

Le procès s’ouvrira sous peu, et le Department of Justice affûte ses armes : dernièrement, Stephen King a pris place sur l’échiquier. Le romancier, publié chez Simon & Schuster, justement, interviendra pour évoquer la fusion, l’industrie, sa place de best-seller dans l’économie. Car tout est là : le DoJ s’inquiète des « effets probables que la transaction induira sur l’industrie des ouvrages les plus vendus ». L’argent, nerf de la guerre, ici plus que jamais.

La mission que s’est donnée le DoJ n’est pas des moindres et commence à revêtir les atours d’un thriller juridique dont James Patterson (et qui sait, Bill Clinton avec lui ?) fera son prochain roman. Reprenons : PRH est le plus important groupe éditorial littéraire au monde — fruit de la fusion entre Penguin (ex-Pearson) et Random House (toujours Bertelsmann). En absorbant Simon & Schuster, quatrième acteur sur le territoire étatsunien, PRH renforcera sa position de leader et pour le DoJ, ce sera la fin des haricots, magiques ou non.

Les avocats de PRH ont dernièrement communiqué une partie de leur mémoire préliminaire : leur client estime au contraire que la fusion conduira à une ère d’avancées importantes pour les auteurs (best-sellers ou non, rien n’est précisé), mais également plus de choix pour les consommateurs.

Et foin du témoignage du King, qui doit attester des tactiques et stratégies que déploient les éditeurs pour séduire les gros vendeurs. PRH campe sur des positions fermes, et ses avocats ont d’ores et déjà annoncé qu’une ribambelle de PDG, d’éditeurs et d’agents littéraires issus des autres groupes éditoriaux seront appelés à témoigner, en leur faveur.

Monopsone ou Mono-psaume

Pour l’heure, les commentateurs s’étranglent quant à la méthode du DoJ : dans les affaires antitrust, il est simple d’opérer quelques calculs, pour démontrer que l’acquisition ou la fusion mise en cause débouchera sur un monopole. Chose qui file de l’eczéma au législateur américain : aussi, pour préserver sa peau de bébé, la Justice intervient et tranche, pour que l’acheteur ne devienne pas tout-puissant, pointe Fast Company.

Mais le DoJ, se méprenant quelque peu sur le fonctionnement de l’industrie culturelle, argue non pas d’un monopole, pour dénoncer la transaction, mais d’un monopsone : en somme, PRH en s’offrant S&S, deviendrait éditeur majeur — demandeur de manuscrits — face à un nombre considérable d’auteurs — offreurs de manuscrits. Difficile de ne pas comprendre l’enjeu que défend le DoJ : en étant le demandeur principal, PRH achèterait moins cher les ouvrages des uns et des autres.

D’ailleurs, le procureur Merrick Garland, qui arguait encore en novembre 2021 que les consommateurs y perdraient en diversité et en richesse éditoriale a également abandonné cet argument. De quoi bicher, estime PRH, qui souligne dans son mémoire que rien dans les arguments du gouvernement n’a su démontrer ce point.

Pire, l’expert qu’a mandaté le gouvernement souligne que « le marché restera non concentré ».

Ce qui renvoie aux à-valoir ou avances : les montants que perçoivent les auteurs lors de l’achat de leur manuscrit avant publication. Et là encore, le DoJ semble hésiter entre se mettre le doigt dans l’œil, ou, constant qu’il s’y trouve déjà, l’enfoncer jusqu’au lobe préfrontal.

Car les analyses gouvernementales portent sur les avances de 250.000 $ et plus — autrement dit, les best-sellers et mega-bests, qui représentent, d’après les chiffres avancés, quelque 1200 ouvrages par an. Un pouillème face à la production américaine où, rétorquent les avocats de PRH, le DoJ « néglige les effets de la fusion sur 98 % du marché et ignore complètement ses effets sur 100 % des consommateurs ».

Preuve, une fois encore, que la Justice est aveugle, même aux arguments de bon sens ?

crédits photo : jet dela cruz/Unsplash