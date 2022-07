Monopole dans l'édition américaine : la justice sollicite Stephen King 

Présenté comme le Maître de l’Horreur, King ne jouera pas au conteur d’histoires à l’occasion de son audition — d’ailleurs, pour certains, la fusion de PRH et S&S relève déjà de la vision horrifique, propre à une concentration trop importante. En revanche, Stephen King interviendra bien pour évoquer sa propre expérience de la vente de livre et ce que cette fusion impliquerait pour le marché. Principalement pour les best-sellers, d’ailleurs.

À LIRE: La Justice fouille les secrets de l'édition américaine : “Ça craint !”

Il témoignera donc, autant qu’il apportera sa propre analyse des enjeu et des risques, « de la manière dont fonctionne les droits versés aux auteurs, les attentes et les besoins liés aux ouvrages dits best-sellers », note un communiqué du gouvernement. Il interviendra aussi sur « les caractéristiques des entreprises qui achètent les futurs ouvrages des meilleurs vendeurs et les effets probables que la transaction induira sur l’industrie des ouvrages les plus vendus ».

Dans cette transaction, le King est concerné au premier degré, puisque S&S publie ses différents ouvrages – ainsi que ceux de Dan Brown, Bob Woodward ou encore John Grisham, pour rester dans les best-sellers.

Le monopole du coeur ?

Les différentes parties prévoient un bref procès, qui doit démarrer le 1er août : fin 2021, le Department of Justice décidait d’intervenir dans la fusion à venir. Selon ses premières conclusions, étrangement motivées, les auteurs seront affectés par la création d’un géant éditorial, « dominant ses concurrents ».

Mais le DoJ s’intéresse moins aux petits vendeurs ou à la diversité éditoriale qu’aux best-sellers, manifestement les plus menacés. Ainsi, la rivalité entre PRH et S&S dans les offres d’avance et de contrats présentés aux auteurs, disparaîtrait totalement dans le cadre d’une fusion. Et les gros vendeurs gagneraient donc moins — corollaire, les tout petits seraient plus lésés encore.

S’il était démontré que ce rapprochement nuira à la concurrence, la vente deviendrait caduque. À ce titre, PRH avait envisagé de préserver toutes les filiales de S&S dans un cadre juridique clair : peu convaincu, le DoJ a balayé l’idée, considérée comme « une promesse inapplicable », rapport 360 Law.

À LIRE: “Trop tard pour affronter Amazon”, dépit dans l'édition américaine

Or, si la justice fait son boulot, PRH lui conteste la compréhension du secteur : même au sein d’un même groupe, « la concurrence demeure vigoureuse [pour séduire les auteurs] ». Et les éditeurs cherchent à bénéficier des meilleures avances pour ce faire.

« Cela signifierait que la maison d’édition née de l’acquisition représenterait environ 50 % de tous les livres publiés sur le marché grand public, créant un énorme déséquilibre dans l’industrie de l’édition américaine », renchérissait l’Authors Guild, représentante des écrivains américains.

L’affaire représente, à plus large échelle, un événement considérable dans le cadre des fusions aboutissant à des positions monopolistiques. Et depuis plusieurs années, le DoJ a particulièrement mis l’accent sur la consolidation qui aboutit, pour l’acheteur, à une position dominante.

crédits photo : The USO, CC BY NC ND 2.0