L'essayiste russe engagé à gauche Boris Kagarlitsky libéré de prison

Le politologue de 65 ans a subi les foudres du pouvoir poutinien après avoir publié un post sur les réseaux sociaux au sujet de l'explosion du pont de Crimée en 2022, conséquence directe de l'offensive en Ukraine.

Les ennemis de l'intérieur ?

Il s'en sort finalement, après cinq mois de détention, avec une amende équivalente à 5500 €, selon son éditeur, mais aussi une interdiction d'éditer tout média ou site web pendant deux ans. Avant son interpellation, il avait déjà été placé dans la liste des « agents étrangers ».

Figure notable de son pays, il a acquis, au fil des décennies, une réputation pour son analyse critique des politiques russes et internationales. Ses écrits et commentaires tranchants sur les questions sociales et politiques l'ont souvent placé en opposition avec le gouvernement russe.

En juillet dernier toujours, Vladimir Poutine défendait auprès d'un journaliste de Komerzant, à l'occasion d'une conférence de presse, les arrestations récentes du politologue et d'une metteuse en scène, Evguénia Berkovitch : « Nous vivons en 2023 et la Fédération de Russie est impliquée dans un conflit armé avec un pays voisin. À mon avis, il est nécessaire d'avoir une approche spécifique envers ceux qui portent préjudice à notre nation depuis l'intérieur. »

Et d'ajouter : « Il est important de se rappeler que pour atteindre le succès, y compris dans des situations de conflit, il est essentiel de respecter certaines normes et règles. »

Un nouvel ouvrage sera publié en mai prochain par Pluto Press dans le monde anglophone, The Long Retreat (La longue Retraite). Boris Kagarlitsky s'appuie sur ses expériences personnelles et son travail de chercheur sur les décennies, afin d'analyser les échecs de la gauche au niveau mondial, et ce au cours des 30 dernières années. Il développe ensuite des stratégies pour construire une nouvelle gauche audacieuse et révolutionnaire, rapporte l'éditeur indépendant basé à Londres, auprès de Bookseller.

Pluto Press a publié un certain nombre des ouvrages Boris Kagarlitsky, publiés depuis le milieu des années 1990, pour les faire diffuser au niveau international.

Serrage de vis

Suite au lancement de l'offensive russe en Ukraine, et à la mise en place de législations interdisant les critiques, de nombreux médias indépendants en Russie ont dû soit cesser leurs activités, soit quitter le pays.

Cette période a également vu l'exil ou l'incarcération de nombreux dissidents. En outre, une vague d'amendes et de sévères peines de prison ont été imposées à diverses personnes, incluant des citoyens anonymes, des militants et des intellectuels.

À LIRE - Spécialiste de la Russie, un auteur soudoyé par un oligarque pro-Poutine

Récemment, on apprenait que Boris Akounine, écrivain russe de renom et fervent critique du Kremlin, avait été inscrit sur la liste des « terroristes et extrémistes » en Russie. Il est en exil depuis 2014.