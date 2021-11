La fusion de Simon & Schuster / Penguin Random House : une menace pour les auteurs

La domination d’Amazon, qu’a exacerbée la pandémie, induit déjà des conditions commerciales qui sévissent surtout auprès des petits éditeurs. Le Projet Gazelle, de Jeff Bezos, était celui de fondre sur ces petites structures, comme « un guépard poursuivrait une gazelle fragile ». L’image reste saisissante. Or, les exigences de la firme exercent plus que jamais une pression forte sur les partenaires de l’édition.

En janvier dernier, l’Authors Guild alertait pourtant le Département de la Justice sur l’urgence à restructurer de manière proactive le marché du livre, et surveiller la domination d’Amazon. De même, l’organisation s’est toujours défiée des concentrations multiples intervenues depuis une cinquantaine d’années entre les grands éditeurs, devenus les Big Five.

« Nous sommes heureux que, par sa plainte, le DOJ reconnaisse le rôle central dans la capacité des auteurs à gagner leur vie, par la disponibilité de livres importants », souligne l’AG. Or, le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House « favoriserait à court terme les bénéfices sur la qualité ». Et l’industrie perdrait une bataille entre Goliaths et Davids — celle des éditeurs face aux auteurs.

Car le risque de perte de revenus, souligné par la justice américaine — la fusion conduirait à des contrats moins intéressants pour les auteurs — ne concerne pas que les best-sellers. La dernière enquête de l’AG a montré une diminution de 42 % des revenus des auteurs entre 2008 et 2018 — avec une somme moyenne de 20.300 $. Les livres de qualité demandent du temps : pas certain qu’un géant type S&S-PRH le prenne.

Si l’accusation valide déjà que les deux groupes éditoriaux se comporteront comme des chacals, l’AG semble soulagée que le DOJ s’inquiète enfin de ces concentrations qui sévissent. « Les livres ont façonné la vie publique américaine tout au long de l’histoire de notre pays, et les auteurs sont la pierre angulaire de l’édition de livres en Amérique », indiquait le procureur générale Merrick Garland, en charge de l’affaire. « Mais seuls cinq éditeurs contrôlent l’industrie de l’édition américaine. »

Et qui ne deviendraient plus que quatre si la fusion s’opère. « Les déclarations du DOJ reconnaissent le fardeau qu’endurent les auteurs de livres et auquel ils sont confrontés. Nous espérons que la décision d’aujourd’hui présente un signal de ce que le DOJ pourrait enfin élargir la définition de l’antitrust pour tenir compte de l’impact sur les créateurs », reprend l’AG.

« Mais à moins que l’administration Biden et le Congrès n’abordent la réforme de l’antitrust en regard des pratiques d’Amazon, empêcher la fusion de PRH/S&S n’aboutira pas à grand-chose s’il s’agit de réduire les dommages causés aux auteurs et à l’industrie dans son ensemble. Et pourrait nuire, à court terme, aux auteurs qui sont des vendeurs de taille moyenne. »

La procédure ne fait que commencer… Le montant de cette acquisition est évalué à 2,175 milliards $.