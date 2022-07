En 2021, la fréquentation de la BnF toujours en souffrance

L'année 2021 n'aura pas permis de retrouver les niveaux de 2019, en matière de fréquentation : « Dans les espaces de lecture, elle se situe à moins de 380 000 visites, augmentant de +12 % par rapport à 2020, mais restant très en retrait des résultats habituels de fréquentation (-59 % par rapport à 2019). Pour les expositions, la fréquentation générale s’établit à 140 000 visiteurs, en progression de 20 % par rapport à 2020 et le début de la pandémie, mais en baisse de 50 % par rapport à la moyenne de fréquentation des trois années précédentes », indique le rapport d'activité 2021 de la BnF.

La dynamique en ligne, elle, est plus positive, avec 18,5 millions de visites sur Gallica (– 2 % par rapport à 2020, mais + 19 % par rapport à 2019, 7 millions pour RetroNews et 45 millions de visites (– 6 % par rapport à 2020 et aux périodes de confinement, mais + 9 % par rapport à 2019) pour toute l'offre en ligne de l'établissement.

Les collections de la BnF ont enflé, évidemment, avec, au hasard, 15,9 millions de documents, 410.000 périodiques, 370.000 manuscrits ou encore 44 milliards de fichiers web collectés...

Du côté du livre plus spécifiquement, la BnF indique que neuf partenaires passent désormais par le dépôt légal automatisé, « qui permet aux distributeurs de livres des grands groupes d’édition, mandatés par les éditeurs, d’adresser leurs déclarations par flux au format ONIX » : Hachette Livres, Interforum/Editis, Humensis, Pollen Diffusion, les plateformes Books on Demand et Edilivre, les maisons d’édition Dargaud, L’Harmattan et les Éditions du Net, pour 313 marques au total.

Par ailleurs, deux éditeurs volontaires se sont prêtés au jeu du dépôt légal du livre numérique — désormais obligatoire — de manière dématérialisée : Publie.net et les Éditions du Net.

La Bibliothèque nationale de France, qui voit depuis quelques années la part de l'autoédition dans le dépôt légal augmenter (25 % des dépôts en 2021), indique qu'une externalisation est prévue vers le site de Bussy-Saint-Georges de ces documents « peu consultés par les lecteurs ».

Ce même site de Bussy-Saint-Georges est toutefois promis à la fermeture : le rapport d'activité 2021 de la BnF confirme les ventes programmées de cinq sites : « à moyen terme, une fois le site de Richelieu pleinement en service, la cession des 8 et 12, rue Colbert et du 2, rue Louvois à Paris », puis, une fois le site d'Amiens opérationnel, la cession des sites de Sablé-sur-Sarthe et Bussy-Saint-Georges.

Pour les sites restants, la BnF prévoit des travaux pour François-Mitterrand, à l'Arsenal et sur le site de la bibliothèque-musée de l’Opéra.

