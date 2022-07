Le LABO : une nouvelle résidence dédiée aux métiers du livre

Bientôt centenaire, Skira est l’une des marques culturelles globales les plus prestigieuses au monde et l’une des références éditoriales iconiques dans les univers des arts, de la création, du luxe, de la mode et de l’hospitalité de prestige. Plus qu’un éditeur, Skira s’est imposé mondialement comme un expert multimédia de la production de contenus culturels multilingues : éditions d’ouvrages et catalogues haut de gamme, production audiovisuelle, conception et production de grandes expositions, créations digitales, visites virtuelles, etc.