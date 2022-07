Un kiosque de livres en libre service dans un centre hospitalier

Une machine un peu plus réjouissante que les bornes d'Amazon : le centre hospitalier de Dunkerque, et plus exactement sa cafétéria, abrite désormais une borne, remplie d'ouvrages tirés des collections des bibliothèques de la communauté urbaine de Dunkerque.

150 à 200 documents sont accessibles immédiatement, pour peu que l'usager soit adhérent du réseau des bibliothèques publiques. L'identification à l'aide de sa carte déverrouille alors l'armoire des documents, ce qui permet de se servir librement. Pour rendre les oeuvres, le processus est similaire et tout aussi simple.

Grâce à la technologie RFID, l'emprunt et le retour des documents ne nécessite pas de passages sous un lecteur de code-barres : l'armoire enregistre automatiquement les allées et venues. Par ailleurs, les documents pris dans la machine peuvent aussi être retournés dans une des bibliothèques du réseau de Dunkerque.

À cette armoire d'emprunt et de retour se sont ajoutés 10 casiers intelligents, qui permettront cette fois de retirer des réservations de documents préalablement faites. Un écran permet à l'usager d'interagir avec le dispositif, et de visualiser les documents disponibles dans son casier.

« Ces deux automates, disponibles depuis début juillet en libre-service, sont gérés par la communauté urbaine de Dunkerque. En plus d’alimenter le kiosque et les casiers intelligents, un agent de la bibliothèque passe régulièrement au sein de l’hôpital afin d’organiser l’inscription des patients non adhérents au réseau des bibliothèques les Balises », ajoute Nedap. Ainsi, l'accessibilité est-elle assurée.

Photographie : Nedap