Livres et lecture, alliés essentiels pour préserver l’environnement

La société d’études et de sondages Ipsos a réalisé dans le Bel Paese une enquête, pour le compte du le Consortium national pour la récupération et le recyclage des emballages en cellulose (Comieco). Objectif : connaître et analyser le rapport des Italiens avec la lecture à travers des sujets écodurables.

Les citoyens considèrent-ils que la lecture est utile pour approfondir leur connaissance de l’environnement ? Dans quelle mesure sont-ils actifs dans la lecture de livres sur ces sujets ?

L’importance du livre papier

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Milan le 12 juillet, Carlo Montalbetti, directeur général de Comieco, a apporté des réponses à Ansa : « La recherche menée par Ipsos met en évidence le lien étroit entre la littérature et l’environnement, entre la formation d’une conscience environnementale collective et le monde du papier. »

À LIRE: Écologie du livre : “Le train passe“ monter ou le regarder passer ?

Et il ajoute, en soulignant à quel point le rapport avec le livre papier est fondamental dans ce domaine : « Seul 1 lecteur sur 3 préfère lire sur un support numérique, et ce n’est pas un hasard : le livre imprimé, en effet, permet bien plus que d’autres outils de réfléchir et de penser, étapes fondamentales pour consolider sa pensée écologique et fonder les actions quotidiennes en faveur de la protection de l’environnement. »

Les résultats de la recherche

Pourquoi lire des livres ayant un thème écologique ? Comprendre ce que l’on peut faire personnellement pour protéger l’environnement et satisfaire le désir d’être informé sont les principales motivations des lecteurs de titres sur le sujet (pour 40 % et 38 % respectivement).

Aussi, pour 1 Italien sur 5 la littérature est un canal valable pour éduquer les gens aux questions environnementales : 1 répondant sur 3 a lu au moins un titre (généralement des romans ou des essais) sur les questions environnementales au cours des 5 dernières années.

La recherche montre enfin que les hommes lisent davantage sur l’environnement que les femmes (37 % contre 29 %) ; la tranche d’âge des 31-51 ans l’emporte sur celle des plus de 65 ans (41 % contre 25 %). L'étude, en italien, est disponible ci-dessous, en intégralité (consultation et/ou téléchargement).

crédits photo : Elena Mozhvilo/Unsplash