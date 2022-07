Un traitement de texte en ligne se change en censeur

En juin dernier, Mitu (un nom d'emprunt) tente d'accéder au brouillon de son prochain roman : le logiciel de traitement de texte en ligne WPS lui refuse l’accès à ses documents. WPS est une version chinoise d’un logiciel cloud à l'image de Google Docs ou Microsoft Office 365. Son travail a été rendu inaccessible, car il contiendrait des informations illégales.

Le document avait cependant été partagé avec un éditeur en 2021. Depuis, elle dit avoir été la seule personne à l’éditer au cours de l’année, lorsqu’il a soudainement été verrouillé. « Le contenu est entièrement propre et peut même être publié sur un site Web [de littérature], mais WPS a décidé qu’il devait être verrouillé. Qui lui a donné le droit de consulter les documents privés des utilisateurs et de décider quoi en faire arbitrairement » a-t-elle écrit sur un Lkong, forum de littérature chinoise.

Et c'est sur ce dernier que Mitu a accusé WPS d’« espionner et de verrouiller [s]on brouillon ». Posté le 25 juin, le message a été largement repris durant les semaines suivantes sur les réseaux sociaux chinois par des comptes influents. Les suppositions de l’auteure sont alors devenues le sujet le plus discuté sur le réseau Weibo, le 11 juillet dernier. WPS porterait-il atteinte à la vie privée de ses utilisateurs ?

Une surveillance en ligne accrue

Dans une publication chinoise de The Economic Observer, on apprend que plusieurs autres romanciers, ayant recours à l'outil, ont subi les mêmes mésaventures – les raisons alors invoquées restent confuses. Le message de Mitu a ainsi relancé de vifs échanges autour de la censure et de la responsabilité des plateformes.

Plus encore : la sensibilisation croissante des utilisateurs chinois à la vie privée et l’obligation des entreprises technologiques de censurer au nom du gouvernement sont devenues le coeur des débats. « C’est un cas où nous verrions comment ces deux points entreraient effectivement en collision », déclare à MIT Technology Review Tom Nunlist, analyste de la politique chinoise en matière de cyber et data au sein du groupe de recherche Trivium China basé à Pékin.

Depuis la plainte de Mitu, la société WPS a publié deux déclarations sur le réseau Weibo. Toutes deux affirment que le logiciel ne censure pas les fichiers stockés localement, entretenant le flou sur ce cas précis, autant que le partage en ligne. « Toutes les plateformes qui fournissent des services d’information en ligne sont responsables de l’examen du contenu diffusé sur leurs plateformes », indique un communiqué du 13 juillet, citant la loi chinoise sur la cybersécurité et d’autres réglementations pertinentes.

Derrière l'entreprise WPS

WPS n’a pas officiellement confirmé si la divulgation de l'oeuvre à un éditeur a déclenché les censures algorithmiques. Mais un commentaire laissé par le compte du service client WPS sur Weibo le 13 juillet confirmerait cette hypothèse : « La synchronisation et le stockage sur le cloud ne déclencheront pas les avis. Seule la création d’un lien de partage pour le document déclenche le mécanisme de révision. »

Même pour des internautes chinois, tristement coutumiers de cette oppression, la situation a dérapé. Suite aux déclarations de l’entreprise, les utilisateurs réclament des réponses. « Pouvez-vous garantir que vous ne consulterez pas nos documents ? Si vous le pouvez, je continuerai d'utiliser [WPS] ; si vous ne le pouvez pas, je demanderai un remboursement de mon abonnement. Je l’ai renouvelé pendant plusieurs années, mais je me sens terrifié maintenant. »

Lancé pour la première fois en 1989 par la société de logiciel Kingsoft, WPS revendique quelque 310 millions d’utilisateurs mensuels. Il a en partie bénéficié de subventions gouvernementales alors que ce dernier cherchait à renforcer ses propres entreprises par rapport aux rivaux étrangers pour des raisons de sûreté.

Crédits photo : illustration - Michael Dziedzic / Unsplash