Vacances Apprenantes : 55 résidences d'auteurs jeunesse

Dans le cadre de Partir en Livre : 55 résidences d’auteur cet été dans les colonies et les centres aérés, dans 34 départements, pour plus de 1500 enfants et adolescents.

Après une première expérience réussie dans une quinzaine de colonies de vacances et centres aérés l’année dernière, et à la faveur de la « lecture, grande cause nationale », le CNL, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue de l’enseignement organisent 55 résidences d’auteurs jeunesse (dont 3 avec le Labo des histoires) qui impliquent plus de 1500 enfants et adolescents, dans les colonies et centres de loisirs participant à l’opération « Vacances apprenantes », initiée en 2020 par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et reconduite cette année.

À travers des ateliers d’écriture ou d’illustration, l’apprentissage de la lecture à voix haute ou encore des histoires racontées au coin du feu, l’ambition du projet est de donner aux enfants et aux adolescents le goût pour le livre et la lecture et, par la rencontre avec des auteurs pendant le temps des vacances, la certitude que le plaisir de lire est accessible à tous.

