Régine Hatchondo : “Lire un manga, c'est lire un livre

Pensé pour désacraliser la lecture, le Livrodrome est un véritable parc d’attractions littéraire à destination des jeunes. Après deux ans de confinements et de mesures sanitaires, c’est un retour à la normale dont Régine Hatchondo, à la tête de l’établissement, se félicite.

« C’est un plaisir infini, je dirais même au-delà de la crise sanitaire, de voir des jeunes s’enthousiasmer comme on les a vus ce matin, profiter de tous les ateliers. Jouer au jeu de Molière pour se faire inscrire la phrase incarnant leur personnage. Se faire tirer les cartes et avoir la lecture d’un extrait d’un livre qui correspondait au mieux aux thèmes qui les intéressent. Nous avons reçu des classes de collèges qui venaient des cités éducatives du 14e et du 19e, ils étaient très bien préparés par le corps enseignant sur le thème de l’amitié, central pour cette édition, bien que non exclusif. »

L’idée du Livrodrome a été lancée en 2018 pour la 5e édition de Partir en Livre, mais après deux ans d’absence, celui-ci a été complètement repensé. C’est ainsi un projet devenu itinérant, puisque cette année, il sera étendu à 10 villes à travers toute la France. Pour la première fois et à l’occasion du lancement de la 8e édition de la manifestation, c’est tout le CNL qui se transforme en parc d’activités littéraires, permettant aux jeunes de naviguer entre les différentes attractions proposées.

L’apogée d’une année scolaire

« L’envie derrière ce choix, c’est de désacraliser le livre. De donner envie aux adolescents de lire ou de découvrir la lecture pour ceux qui considèrent que c’est une activité qui les ennuie. Sortir le livre des étagères, et l’amener sous une forme la plus ludique en apparence, néanmoins profonde, puisqu’au fond tout est sérieux. Nous espérons toucher des jeunes qui ne sont pas forcément entourés de livres chez eux et qui ne sont pas encore partis en se disant “Tiens, je vais m’emmener une pile de livres en vacances”, » révèle Régine Hatchondo.

Et de poursuivre : « C’est ce que nous aimerions voir. Pour cela, nous avons pour la deuxième année consécutive remonté les dates de la manifestation d’une semaine. Pour qu’il y ait plus de temps de transmission avec les enseignants et que la participation à Partir en Livre soit comme un apogée. Et je pense qu’avec les 4000 évènements qui s’organisent partout en France autour de Partir en Livre, nous sommes présents dans plus de 1000 bibliothèques, 200 librairies, dans les parcs et jardins. »

Tavaillant également avec 300 à 400 associations, Régine Hatchondo rappelle que « 860 auteurs [sont] “sur le terrain”, si je puis dire, pour accueillir les enfants dans des ateliers d’écriture ou des ateliers de lectures à voix haute. Il y a énormément d’évènements, toujours autour de l’amitié. Ce que l’on adorerait, c’est que comme les enseignants ont eu plus de temps de s’en emparer, ils aient eu le temps d’en parler avec les élèves. Que les enfants puissent, avec leur application, géolocaliser tout ce qui se passe autour de chez eux. Que l’on puisse leur donner envie de lire en vacances et qu’au fond ce soit un été sous l’étoile de la lecture. »

Combler un manque

La présidente explique également qu’il y a une véritable volonté, avec le Livrodrome, de créer une offre pour les adolescents spécifiquement. « Car Partir en Livre s’adresse habituellement à un public plus jeune, jusqu’à douze ans. Et il y avait un véritable manque sur la tranche ado. Nos études montrent qu’il y a un décrochage au collège et à l’adolescence, surtout chez les garçons, d’où le besoin de les attirer vers des activités littéraires ludiques. »

Et lorsque l’on aborde la question du manga, la réponse est sans appel. « Nous ne faisons aucune ségrégation, lire un manga, c’est lire un livre. Que certains parents ou enseignants soient inquiets, en se disant “Mon enfant ne lit que des manga” et qu’ils aient envie qu’ils lisent autre chose, je le comprends. Mais c’est une super porte ouverte, donc nous n’avons aucun problème avec ça. »

La présidente du CNL reprend les informations de leur partenaire : « Avec les derniers chiffres du Pass Culture, on se rend compte que, passée cette première vague de folie manga, aujourd’hui 50 % des enfants qui achètent un manga repartent avec un ouvrage d’un autre genre, qui est en majorité un roman. Donc, au fond, on n’a pas non plus envie d’enfermer, d’être dans la contrainte ou dans le jugement. L’enfant lit, ce qu’il a envie de lire au moment où il a envie de le faire. »

Crédits photo : Régine Harchondo au CNL — ActuaLitté CC BY-SA 2.0